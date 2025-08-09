Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι

Ο ιός μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού και προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στις αρθρώσεις, που μπορεί να διαρκέσουν για μήνες ή και χρόνια.

Οι αρχές τονίζουν ότι όλα τα κρούσματα είναι ήπια, με το 95% των ασθενών να παίρνουν εξιτήριο εντός επτά ημερών.

Τα συμπτώματα

Ο ιός προκαλεί συμπτώματα 3 έως 7 ημέρες μετά το τσίμπημα:

Πυρετό

Πόνους στις αρθρώσεις

Εξανθήματα

Πονοκέφαλο

Μυϊκούς πόνους

Πρησμένες αρθρώσεις

Οι περισσότεροι αναρρώνουν σε μία εβδομάδα, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια.

Σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται νεογνά, ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (καρδιακά προβλήματα, διαβήτης).

Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά οι θάνατοι είναι σπάνιοι.

Ο ιός ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Τανζανία το 1952 και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 110 χώρες.

Η καλύτερη πρόληψη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η απομάκρυνση στάσιμων νερών όπου πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.

Οι αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ έχουν υποσχεθεί «αποφασιστικά και δυναμικά μέτρα» για την αντιμετώπιση της επιδημίας:

Κάτοικοι με συμπτώματα καλούνται να επισκέπτονται άμεσα νοσοκομεία.

Οι πολίτες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από το σπίτι τους (γλάστρες, μπουκάλια, καφετιέρες). Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως 10.000 γιουάν (1.400 δολάρια).

Απελευθερώνονται ειδικά «ελεφαντο-κουνούπια» που τρώνε τα μικρότερα, μολυσματικά κουνούπια.

Επίσης, έχουν απελευθερωθεί 5.000 ψάρια που τρώνε προνύμφες κουνουπιών σε λίμνες της Φοσάν.

Χρήση drones για εντοπισμό στάσιμων υδάτων.

Αρχικά, επιβλήθηκαν καραντίνες 14 ημερών σε ταξιδιώτες από Φοσάν σε γειτονικές πόλεις, αλλά αργότερα αποσύρθηκαν. Κάποιοι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα συγκρίνουν τα μέτρα με εκείνα της πανδημίας, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αναγκαιότητά τους.

