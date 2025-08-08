Κουνούπια - Ιός Τσικουνγκούνια: Η πιο επικίνδυνη εστία δεν είναι στην Κίνα - Πού βρίσκεται, σύμφωνα με ειδικό

Ο ειδικός, Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, αναλύει τα διαθέσιμα δεδομένα και αποκαλύπτει από ποια χώρα κινδυνεύει τώρα η Ευρώπη.

Ποια είναι η κατάσταση στην Κίνα

Προς το παρόν, δε θα χαρακτήριζα την επιδημιολογική εικόνα στην Κίνα ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

Αναλύοντας τα έως τώρα ανακοινωθέντα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα Τσικουνγκούνια που μεταδίδονται με τα κουνούπια, ο δείκτης κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους ανέρχεται περίπου στο 5,5, με βάση τον πληθυσμό της επαρχίας Guangdong (περίπου 127 εκατ. κάτοικοι).

Αντιθέτως, περισσότερο ανησυχητική θεωρώ την παρουσία του ιού Τσικουνγκούνια στη νήσο Réunion, υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας στον Ινδικό Ωκεανό (ανατολικά της Μαδαγασκάρης και νοτιοδυτικά του Μαυρικίου), όπου από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί πάνω από 54.000 κρούσματα σε πληθυσμό περίπου 870.000 κατοίκων. Ο δείκτης εκεί φτάνει τα 6.254 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους!

Για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος της διαφοράς, αν εφαρμόζαμε τους αντίστοιχους δείκτες των δύο χωρών στον πληθυσμό της Ελλάδας, τότε με βάση την επιδημιολογική εικόνα της Κίνας θα καταγράφονταν περίπου 577 κρούσματα στη χώρα μας, ενώ στην περίπτωση του Réunion, τα κρούσματα που θα είχε η Ελλάδα θα ξεπερνούσαν τις 6.250. Οι αριθμοί αναδεικνύουν τη σημαντική διαφορά επιδημιολογικής επιβάρυνσης αλλά και τον κίνδυνο σε κάθε περιοχή.

Η απειλή για τον πλανήτη

Κάθε επιδημία, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, ενδέχεται να επηρεάσει τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα όσον αφορά τον ιό Τσικουνγκούνια, η επιδημιολογική κατάσταση στο Réunion παρουσιάζει μεγαλύτερη σημασία, λόγω της συχνής μετακίνησης πληθυσμού προς τη Γαλλία και, κατ’ επέκταση, προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία έχουν ήδη καταγραφεί εγχώρια κρούσματα. Όπως μας ενημερώνουν και οι συνάδελφοι, αυτό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς τα φετινά περιστατικά εμφανίστηκαν νωρίτερα από ό,τι σε προηγούμενες χρονιές κατά τις οποίες είχαν καταγραφεί εγχώριες μεταδόσεις.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr