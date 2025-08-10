Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Ο ταχύτερος τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος είναι το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας

 10.08.2025 - 17:09
Νετανιάχου: Ο ταχύτερος τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος είναι το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας

«Το σχέδιό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι ο "ταχύτερος" τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα ξένα ΜΜΕ.

«Σε αντίθεση με τις ψευδείς ισχυρισμούς, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα. Θα το κάνουμε επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των μαχών και να μεταφερθεί σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας, όπου θα του παρασχεθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», είπε.

Συνεχίζοντας για την κρίση ανθρωπίστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Νετανιάχου είπε τα εξής:

«Και πάλι, σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς είναι να την προκαλέσει. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει την παροχή τέτοιας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Αν είχαμε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς η αντίθετη»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

