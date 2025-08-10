Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

 10.08.2025 - 18:10
Καμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Ανανεώθηκε η διπλή προειδοποίηση ΕΜΜΑ για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. 

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες στο νησί μας.

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή οι θερμοκρασίες, τόσο για την αποψινή βραδιά όσο και για την αυριανή ημέρα.

Συγκεκριμένα στις 10:00 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας.

 

Ο καιρός

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 μέ 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 και στα δυτικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού
Θρήνος για τον χαμό του Περικλή Κωνσταντίνου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες
Πάτε διακοπές και δεν ξέρετε που να αφήσετε το κατοικίδιό σας; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Από τώρα οι κρατήσεις για Χριστούγεννα
Μια χώρα που δεν φωνάζει - Γιατί οι Κύπριοι δεν κατεβαίνουν στους δρόμους;
Baby boom για Κύπριο ποδοσφαιριστή: Υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί του - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόλλων: Εξετάζει την περίπτωση Ιρανού διεθνή με παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο!

 10.08.2025 - 17:40
Επόμενο άρθρο

«Το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα την απόφασή του για τη Γάζα» - Κοινή δήλωση Eλλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σλοβενίας και Δανίας

 10.08.2025 - 18:19
Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

  •  10.08.2025 - 13:00
Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

  •  10.08.2025 - 07:54
Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες

Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες

  •  10.08.2025 - 08:00
Λεμεσός: Ναυαγοσώστες έσωσαν 49χρονο που κατέρρευσε - Σωτήρια παρέμβαση

Λεμεσός: Ναυαγοσώστες έσωσαν 49χρονο που κατέρρευσε - Σωτήρια παρέμβαση

  •  10.08.2025 - 18:50
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε επίσημο αίτημα για εκτέλεση της ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε επίσημο αίτημα για εκτέλεση της ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

  •  10.08.2025 - 08:53
«Το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα την απόφασή του για τη Γάζα» - Κοινή δήλωση Eλλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σλοβενίας και Δανίας

«Το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα την απόφασή του για τη Γάζα» - Κοινή δήλωση Eλλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σλοβενίας και Δανίας

  •  10.08.2025 - 18:19
Καμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Καμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  10.08.2025 - 18:10
VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού

VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού

  •  10.08.2025 - 09:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα