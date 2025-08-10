Καμίνι και απόψε η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες στο νησί μας.

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή οι θερμοκρασίες, τόσο για την αποψινή βραδιά όσο και για την αυριανή ημέρα.

Συγκεκριμένα στις 10:00 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας.

Ανανέωση διπλής προειδοποίησης ΕΜΜΑ για ακραία υψηλές θερμοκρασίες.



Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και σήμερα - Κυριακή οι θερμοκρασίες στο νησί μας. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή οι θερμοκρασίες, τόσο για την αποψινή βραδιά όσο και για την αυριανή ημέρα. pic.twitter.com/2ju1Y1XLWl — CYMET (@CyMeteorology) August 10, 2025

Ο καιρός

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 μέ 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 και στα δυτικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.