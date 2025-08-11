Αυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος, αλγερινής καταγωγής, βγήκε στην αποβάθρα του σταθμού Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, για να καπνίσει. Το τρένο αναχώρησε εγκαίρως για τον επόμενο προορισμό του, αφήνοντάς τον πίσω. Ο άνδρας, σε μια επικίνδυνη απόφαση, γαντζώθηκε στο εξωτερικό μέρος ανάμεσα σε δύο βαγόνια, προσπαθώντας να συνεχίσει το ταξίδι του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή του προσωπικού. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης πέδησης και το τρένο σταμάτησε, επιτρέποντας στο πλήρωμα να τον επιβιβάσει με ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ο ελεγκτής «τον επέπληξε έντονα» για την πράξη του.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, χαρακτήρισε την ενέργεια «ανεύθυνη», τονίζοντας ότι «συνήθως τέτοιες πράξεις καταλήγουν σε θάνατο». Υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον ίδιο τον δράστη, σε κίνδυνο τίθενται και τα σωστικά συνεργεία που θα χρειαστούν σε περίπτωση ατυχήματος.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζυρίχη προς τη Βιέννη, έχοντας μέγιστη ταχύτητα τα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο 24χρονος ήταν κρεμασμένος σε αυτό. Παρά το περιστατικό, έφτασε στον σταθμό Μέιντλινγκ της Βιέννης με καθυστέρηση μόλις επτά λεπτών. Εκεί, ο 24χρονος συνελήφθη, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που σημειώθηκε το περιστατικό.

