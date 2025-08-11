Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας

 11.08.2025 - 13:57
Αυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε δρομολόγιο τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όταν ένας άνδρας γαντζώθηκε στο εξωτερικό του συρμού που είχε ήδη ξεκινήσει, μετά από στάση για τσιγάρο στον σταθμό του Σανκτ Πέλτεν.

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος, αλγερινής καταγωγής, βγήκε στην αποβάθρα του σταθμού Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, για να καπνίσει. Το τρένο αναχώρησε εγκαίρως για τον επόμενο προορισμό του, αφήνοντάς τον πίσω. Ο άνδρας, σε μια επικίνδυνη απόφαση, γαντζώθηκε στο εξωτερικό μέρος ανάμεσα σε δύο βαγόνια, προσπαθώντας να συνεχίσει το ταξίδι του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή του προσωπικού. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης πέδησης και το τρένο σταμάτησε, επιτρέποντας στο πλήρωμα να τον επιβιβάσει με ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ο ελεγκτής «τον επέπληξε έντονα» για την πράξη του.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, χαρακτήρισε την ενέργεια «ανεύθυνη», τονίζοντας ότι «συνήθως τέτοιες πράξεις καταλήγουν σε θάνατο». Υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον ίδιο τον δράστη, σε κίνδυνο τίθενται και τα σωστικά συνεργεία που θα χρειαστούν σε περίπτωση ατυχήματος.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζυρίχη προς τη Βιέννη, έχοντας μέγιστη ταχύτητα τα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο 24χρονος ήταν κρεμασμένος σε αυτό. Παρά το περιστατικό, έφτασε στον σταθμό Μέιντλινγκ της Βιέννης με καθυστέρηση μόλις επτά λεπτών. Εκεί, ο 24χρονος συνελήφθη, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου
Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις
Ληστεία σε περίπτερο στην Αγία Νάπα – Άνδρας απείλησε με πιστόλι εργαζόμενη
Διακόπτεται το delivery λόγω καύσωνα - Η ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Τζόκερ: Το τζακ ποτ που σπάει τα ρεκόρ – 25 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τον μεγάλο τυχερό!
Πέθανε γνωστή ηθοποιός ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Ελλάδας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: «Κουράγιο πρόεδρε»: Σε βαθιά οδύνη το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

 11.08.2025 - 13:49
Επόμενο άρθρο

Video: H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή

 11.08.2025 - 14:01
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό ανέδειξαν, για ακόμη μια φορά, το πόσο «ευάλωτη» είναι η κρατική μηχανή, σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό, αλλά και τις αδυναμίες που παραμένουν διαχρονικά άλυτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

  •  11.08.2025 - 07:51
Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

  •  11.08.2025 - 13:10
Σε λειτουργία από σήμερα η κινητή μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα - Πόσα κυβικά μέτρα νερού θα παράγει

Σε λειτουργία από σήμερα η κινητή μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα - Πόσα κυβικά μέτρα νερού θα παράγει

  •  11.08.2025 - 12:43
Video: «Κουράγιο πρόεδρε»: Σε βαθιά οδύνη το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Video: «Κουράγιο πρόεδρε»: Σε βαθιά οδύνη το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

  •  11.08.2025 - 13:49
Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

  •  11.08.2025 - 06:22
Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  11.08.2025 - 10:27
Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

  •  11.08.2025 - 10:17
Ο «φάκελος Λοίζου» και το τρελό σενάριο για Απόλλωνα…

Ο «φάκελος Λοίζου» και το τρελό σενάριο για Απόλλωνα…

  •  11.08.2025 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα