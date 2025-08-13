Σάλος με Ισραηλινό σπρίντερ που έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

Πρωταγωνιστής ο σπρίντερ του Ισραήλ, Ίντο Πέρετς, ο οποίος ευρισκόμενος στην εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4x100μ. ανδρών, έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος την κίνηση του αποκεφαλισμού.

Σύμφωνα με τη Yeni Safak, η στιγμή καταγράφηκε ζωντανά με τον Βρετανό σχολιαστή να μην αναφέρει το παραμικρό.

Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani που ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο Χ έκανε λόγο για μια πράξη «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ δεν έλειψαν και πιο σκληρές τοποθετήσεις, με κάποιους να καλούν για πλήρες μποϊκοτάζ και αποκλεισμό από κάθε διεθνή διοργάνωση. Άλλοι επισήμαναν πως η χειρονομία του Περέτς «αποκαλύπτει τη νοοτροπία που καλλιεργείται στη χώρα του» και ότι «το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές που έκανε εκείνη τη μέρα». Για την ιστορία, στον αγώνα της σκυταλοδρομίας τερμάτισε τελευταίος.

