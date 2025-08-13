Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος με Ισραηλινό σπρίντερ που έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

 13.08.2025 - 11:54
Μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Κ20, που διεξήχθη από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Πρωταγωνιστής ο σπρίντερ του Ισραήλ, Ίντο Πέρετς, ο οποίος ευρισκόμενος στην εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4x100μ. ανδρών, έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος την κίνηση του αποκεφαλισμού.

Σύμφωνα με τη Yeni Safak, η στιγμή καταγράφηκε ζωντανά με τον Βρετανό σχολιαστή να μην αναφέρει το παραμικρό.

Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani που ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο Χ έκανε λόγο για μια πράξη «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ δεν έλειψαν και πιο σκληρές τοποθετήσεις, με κάποιους να καλούν για πλήρες μποϊκοτάζ και αποκλεισμό από κάθε διεθνή διοργάνωση. Άλλοι επισήμαναν πως η χειρονομία του Περέτς «αποκαλύπτει τη νοοτροπία που καλλιεργείται στη χώρα του» και ότι «το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές που έκανε εκείνη τη μέρα». Για την ιστορία, στον αγώνα της σκυταλοδρομίας τερμάτισε τελευταίος.

Πηγή: gazzeta.gr

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

