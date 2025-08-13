Ecommbx
VIDEO: Μητέρα εισέβαλε σε παγοδρόμιο για να υπερασπιστεί τον γιο της- Έγινε viral παγκόσμια

 13.08.2025 - 15:03
Μια μητέρα έδειξε την αγάπη της στο γιο της με... περίεργο τρόπο σε παγοδρόμιο της Πράγας και η αντίδραση της κάνει τον γύρο του κόσμου, μετά την εισβολή της για να υπερασπιστεί το «μονάκριβό» της.

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα μεταξύ των “United Selects” και “Ice Mammoths”, όταν η γυναίκα, έξαλλη με τις αποφάσεις των διαιτητών, πάτησε στον πάγο εν μέσω παιχνιδιού για να διαμαρτυρηθεί για τις πολλές ποινές εις βάρος της ομάδας του γιου της.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η γυναίκα πλησίασε τους διαιτητές, τους φώναξε, ενώ μάλιστα έσπρωξε και έναν από αυτούς. Αφού την έβγαλαν από τον πάγο, συνέχισε να τους βρίζει και να τους κάνει χειρονομίες, πριν επιστρέψει ξανά για... δεύτερο γύρο διαμαρτυρίας.

Το βίντεο που έγινε viral

Οι εικόνες έγιναν γρήγορα viral σε Instagram, Facebook και X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια. Πολλοί βρήκαν την κίνηση της αστεία, άλλοι την καταδίκασαν. «Τέλειο, τώρα ο γιος σου δεν θα ξαναπαίξει ποτέ σε αυτή τη λίγκα, μπράβο μαμά!» έγραψε ένας χρήστης.

«Ποια είναι η τσέχικη εκδοχή της… Κάρεν;» σχολίασε άλλος.

Η μητέρα υποστήριξε ότι η ομάδα του γιου της ήταν ήδη πίσω στο σκορ με 9-0 και πως οι διαιτητές έδιναν συνεχώς άδικες ποινές. Παρά την υπερβολική της αντίδραση, κάποιοι θεώρησαν ότι η αγανάκτησή της είχε βάση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το περιστατικό θα μείνει αξέχαστο τόσο στους θεατές όσο και στον ίδιο τον γιο της, ο οποίος μάλλον δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μέρα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

