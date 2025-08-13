Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Μόσχα στέλνει σήμα αδιαλλαξίας πριν τη συνάντηση της Αλάσκας: Ο Πούτιν έχει καθορίσει τις θέσεις μας από το 2024
ΔΙΕΘΝΗ

Η Μόσχα στέλνει σήμα αδιαλλαξίας πριν τη συνάντηση της Αλάσκας: Ο Πούτιν έχει καθορίσει τις θέσεις μας από το 2024

 13.08.2025 - 15:32
Η Μόσχα στέλνει σήμα αδιαλλαξίας πριν τη συνάντηση της Αλάσκας: Ο Πούτιν έχει καθορίσει τις θέσεις μας από το 2024

Η θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Φαντέγιεφ.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

«Η επιστροφή της Ουκρανίας στις ρίζες της κρατικής της υπόστασης, συμπεριλαμβανομένου του ουδέτερου και μη ευθυγραμμισμένου καθεστώτος της, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη ειρήνη, καθώς και αντικειμενική προϋπόθεση για την ταχύτερη δυνατή επίλυση της κρίσης», τόνισε ακόμα ο Φαντέγιεφ.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε εξάλλου «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά την συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Επίσης αναφορικά με την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία, ο Φαντέγιεφ σημείωσε ότι συνιστά εχθρική ενέργεια για την οποία θα υπάρξει απάντηση από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλων εγκλημάτων κατά του εσθονικού κράτους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα
Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου μιλούν για τη γνωριμία τους: «Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Γυναίκα ανέκτησε μέρος της όρασής της καθώς της τοποθετήθηκε... δόντι στο μάτι

 13.08.2025 - 15:26
Επόμενο άρθρο

Κόλαση θερμοκρασιών: Τα Λεύκαρα στα όρια του ιστορικού ρεκόρ – Άγγιξε κόκκινο ο υδράργυρος - Δείτε τον χάρτη

 13.08.2025 - 15:41
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα

  •  13.08.2025 - 13:26
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

  •  13.08.2025 - 13:11
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  13.08.2025 - 10:30
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

  •  13.08.2025 - 11:21
ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

  •  13.08.2025 - 11:03
Ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις ο Απόστολος Μακρίδης - Τα δεδομένα με την περίπτωση Ντράζιτς

Ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις ο Απόστολος Μακρίδης - Τα δεδομένα με την περίπτωση Ντράζιτς

  •  13.08.2025 - 13:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα