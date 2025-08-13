Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών και Ζελένσκι

 13.08.2025 - 17:21
Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών και Ζελένσκι

Την έναρξη της διαδικτυακής συνόδου κορυφής - γύρω στις 4 ώρα Ελλάδας - μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Στη διάσκεψη συμμετέχουν ακόμα ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. 

Στην καγκελαρία, στο Βερολίνο, όπου βρίσκονται από το μεσημέρι της Παρασκευής ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι για την τηλεδιάσκεψη, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών. Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας. Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

Η επικοινωνία αυτή θεωρείται προάγγελος της συνάντησης που θα έχουν την Παρασκευή στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «καλούς ανθρώπους» που «θέλουν να καταλήξουμε σε συμφωνία» για το θέμα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της, η Μόσχα υποβάθμισε την επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τους Ευρωπαίους, χαρακτηρίζοντάς την «ασήμαντη».

Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για μια δίκαιη ειρήνη, λέει ο Ζελένσκι

 

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα στο Βερολίνο και κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

 

«Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας» σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο» πρόσθεσε.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς Κίεβο και ΕΕ» λέει η Ρώμη

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Τραμπ, διότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους άμεσους ενδιαφερόμενους, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς», αλλά «και η ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέρος με ουσιαστικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις, διότι έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι «οι πρώτοι στόχοι είναι η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και η στήριξη του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας, ο οποίος πλήττεται σκληρά από τον ρωσικό στρατό», έχοντας πάντα υπόψη ότι «η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια παράδοση της Ουκρανίας».

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

