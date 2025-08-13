Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η Κομισιόν ξεκινά επανεξέταση του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

 13.08.2025 - 22:32
Η Κομισιόν ξεκινά επανεξέταση του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρώτη επανεξέταση του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή ζητεί τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, με προθεσμία στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συγκεντρώσει παρατηρήσεις μέσω μιας δημόσιας διαβούλευσης με την οποία θα συγκεντρωθούν απόψεις απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες, κράτη μέλη, επιχειρηματικές ενώσεις, ιδιώτες και εκπροσώπους της ερευνητικής κοινότητας, σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της εφαρμογής και της επιβολής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις.

Επίσης, μέσω μιας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων με την οποία ζητούνται γενικότερες παρατηρήσεις απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κύριους στόχους της έκθεσης επανεξέτασης του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, το πεδίο εφαρμογής του και το πλαίσιο.

Η έκθεση επανεξέτασης θα επικεντρωθεί πρώτον, στην αξιολόγηση των ξένων επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, δεύτερον, στην εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης (δηλαδή αν οι θετικές επιπτώσεις της ξένης επιδότησης αντισταθμίζουν τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της), τρίτον, στην επανεξέταση των ξένων επιδοτήσεων που είναι πιθανό να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά, με πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής, τέταρτον, στα όρια κοινοποίησης και, τέλος γενικότερα, στο επίπεδο πολυπλοκότητας των κανόνων και στο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων και να απαντήσουν, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, στο ερωτηματολόγιο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» έως τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις αυτές στην έκθεση επανεξέτασης του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Πηγή: KYΠΕ

