Κοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίτη στην ΕΕ η Κύπρος σε αύξηση εκπομπών θερμοκηπίου το πρώτο τρίμηνο

 14.08.2025 - 15:38
Τρίτη στην ΕΕ η Κύπρος σε αύξηση εκπομπών θερμοκηπίου το πρώτο τρίμηνο

Με ρυθμό ανάπτυξης 3%, η Κύπρος αύξησε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία και την Τσεχία, σύμφωνα με τη Eurostat.

Συνολικά, η οικονομία της ΕΕ εκτιμάται ότι παρήγαγε 900 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 (871 εκατομμύρια τόνους CO2-eq). Την ίδια περίοδο, το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Όπως αναφέρει η Eurostat, οι δυο οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις πανευρωπαϊκά ήταν η παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (13,6%) και τα νοικοκυριά (5,6%). Τρεις τομείς μείωσαν τις εκπομπές τους, η μεταποίηση (-0,2%), οι μεταφορές και η αποθήκευση (-2,9%) και η γεωργία, δασοκομία και αλιεία (-1,4%).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, 20 χώρες της ΕΕ αύξησαν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ μόλις 7 χώρες τις μείωσαν.

Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Πολωνία, Ουγγαρία και Ελλάδα εκτιμάται ότι αύξησαν τις εκπομπές τους κατά περισσότερο από 5%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις αερίων του θερμοκηπίου εκτιμήθηκαν σε Μάλτα (-6,2%), Φινλανδία (-4,4%) και  Δανία (-4,3%).

Από τις 7 χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν μειώσεις στις εκπομπές, οι 3 παρουσίασαν επίσης πτώση στο ΑΕΠ τους (Εσθονία, Λετονία και Λουξεμβούργο). Οι υπόλοιπες 4 χώρες της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία, Μάλτα και Σουηδία) εκτιμάται ότι μείωσαν τις εκπομπές τους, ενώ παράλληλα σημείωσαν ανάπτυξη στο ΑΕΠ τους.

