Οι ΗΠΑ θα πάρουν μέρος στη «ρωσική Eurovision» - Μαζί με Λευκορωσία, Βενεζουέλα και Κούβα

«Παιδί» της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, η Intervision, όπως ονομαζόταν ο διαγωνισμός, είχε στηθεί το 1965 για να ανταγωνιστεί τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision που είχε αγκαλιάσει η (δυτική) Ευρώπη. Διεξαγόταν ως το 1980 στην Τσεχοσλοβακία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν την επανέφερε το 2025, διορίζοντας μάλιστα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνισένκο ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποβλήθηκε από την Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στις 20 Σεπτεμβρίου είναι η Λευκορωσία, το Κιργιζιστάν, η Βενεζουέλα, η Σερβία (υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ), η Κούβα, το Κατάρ και το Καζακστάν.

Οι ΗΠΑ στέλνουν τον Μπράντον Χάουαρντ, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα B. Howard, στην Intervision, αναφέρει το Politico.

Ο B. Howard έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι είναι γιος του Μάικλ Τζάκσον, αλλά πέρα από κάποια ομοιότητα δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς. Πάντως ο πατέρας του Τζάκσον ήταν μάνατζερ της μητέρας του Χάουαρντ, της τραγουδίστριας Μίκι Χάουαρντ.

Η μουσική του Howard «ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους πολιτισμούς», ανέφεραν οι διοργανωτές της Intervision σε ανάρτηση στο Telegram.

Τη Ρωσία θα εκπροσωπήσει ο πολεμοχαρής ποπ τραγουδιστή Shaman, ο οποίος τιμωρήθηκε από την ΕΕ για τη συμμετοχή του σε συναυλίες που διοργάνωσε το Κρεμλίνο.

