Εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρική θερμάστρα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε στο σπίτι σας

Αρ. Γνωστοποίησης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SR/02921/25 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

SR/02927/25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

SR/02984/25 ΤΑΙΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

SR/02985/25 ΤΑΙΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

SR/02990/25 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

SR/02993/25 ΗΛΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ

SR/03013/25 ΠΡΟΣΑΜΟΓΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

SR/03015/25 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

00125/25 (OR/00125/25) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00125/25 (OR/00126/25) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

00125/25 (OR/00129/25) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης, οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση απόσυρσης, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περεταίρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].