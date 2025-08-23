Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στη Νέα Υόρκη
ΔΙΕΘΝΗ

Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

 23.08.2025 - 10:17
Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε πάνω από 50 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανατράπηκε την Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπάφαλο, στα σύνορα με τον Καναδά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο οδηγός πιθανότατα αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αντέδρασε υπερβολικά, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να καταλήξει σε τάφρο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών. Ο οδηγός, ο οποίος επέζησε, ανακρίνεται από τις αρχές.

Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους υπήκοοι Ινδίας, Φιλιππίνων και Κίνας, βίωσαν σκηνές χάους, καθώς ορισμένοι εκτινάχθηκαν από το όχημα και άλλοι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια. Στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν οκτώ ελικόπτερα για την αεροδιακομιδή τραυματιών, ενώ πολλοί μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Οι αρχές διευκρίνισαν πως κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και, παρά τις αρχικές αναφορές, δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατος κάποιου παιδιού.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, εξέφρασε τη θλίψη της για το «τραγικό δυστύχημα», τονίζοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών για την περίθαλψη των θυμάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ωρες αγωνίας για 17χρονο: Εξαφανισμένος εδώ και μήνες - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 23.08.2025 - 08:51
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

 23.08.2025 - 10:35
Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έθεσε εκ νέου ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων την αποδοχή της «κυριαρχίας» της τουρκοκυπριακής πλευράς, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία για λύση ομοσπονδίας «κενό περιεχομένου λόγο που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

  •  23.08.2025 - 09:54
Αναστάτωση στην Πάφο: Μεθυσμένος κυκλοφορούσε στην πλατεία με μαχαίρι – Συνελήφθη από την Αστυνομία

Αναστάτωση στην Πάφο: Μεθυσμένος κυκλοφορούσε στην πλατεία με μαχαίρι – Συνελήφθη από την Αστυνομία

  •  23.08.2025 - 08:21
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

  •  23.08.2025 - 07:43
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 07:28
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.08.2025 - 07:29
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

  •  23.08.2025 - 07:27
Πώς να σώσεις τη σχέση σου

Πώς να σώσεις τη σχέση σου

  •  23.08.2025 - 08:17
Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα