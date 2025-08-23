Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπάφαλο, στα σύνορα με τον Καναδά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο οδηγός πιθανότατα αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αντέδρασε υπερβολικά, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να καταλήξει σε τάφρο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών. Ο οδηγός, ο οποίος επέζησε, ανακρίνεται από τις αρχές.

Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους υπήκοοι Ινδίας, Φιλιππίνων και Κίνας, βίωσαν σκηνές χάους, καθώς ορισμένοι εκτινάχθηκαν από το όχημα και άλλοι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια. Στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν οκτώ ελικόπτερα για την αεροδιακομιδή τραυματιών, ενώ πολλοί μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Οι αρχές διευκρίνισαν πως κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και, παρά τις αρχικές αναφορές, δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατος κάποιου παιδιού.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, εξέφρασε τη θλίψη της για το «τραγικό δυστύχημα», τονίζοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών για την περίθαλψη των θυμάτων.