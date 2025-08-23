Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» υπό τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Αποστολή συγκάλυψης» γράφει στο κύριο της θέμα ότι είναι άγνωστο ποιοι είναι οι όροι εντολής των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τις φονικές πυρκαγιές στην Λεμεσό και ότι οι πολιτικες ευθύνες είναι ανύπαρκτες. Γράφει ακόμα ότι ξεκίνησε η πολιορκία της Γάζας, και ότι γίνονται μαζικοί εκτοπισμοί, αμέτρητοι βομβαρδισμοί και λιμός. Αναφέρεται και στη συνάντηση του Προέδρου με τον Αυστριακό Καγκελάριο και γράφει ότι δεν είπαν λέξη για το Σένγκεν.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Οι επιθέσεις δοκιμάζουν το σύστημα φωτοεπισήμανσης» και γράφει ότι δέκα σοβαρά περιστατικά εναντίον χειριστών κινητών καμερών σε λιγότερο από τρία χρόνια έφεραν παραιτήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος. Σε άλλο της δημοσίευμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο ΑΚΕΛ και την Κοινωνική Συμμαχία και γράφει ότι άρχισε η ονοματολογία για τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, γράφει για τελεσίγραφο για συμμάζεμα για το 'νεκροταφείο' αυτοκινήτων στις Δύμες.

Η εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Δέσμευση 63 εκατ. ευρώ από την ΜΟΚΑΣ» αναφέρεται στο κύριο του πρωτοσέλιδο θέμα σε μεγάλη αύξηση δεσμεύσεων περιουσιών σε ποινικές υποθέσεις, και ότι μετρητά, ακίνητα, χρυσαφικά, οχήματα, είναι στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας. Επίσης, αναφέρει ότι στην παλιά Λευκωσία οι εστίες θα αφορούν μόνο 250 φοιτητές και όχι πέραν των 500. Γράφει επίσης ότι αρχίζει τη Δευτερα η νομική μάχη για την θέση της Δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Μειωμένο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία» προβάλλει στο κύριο της θέμα δηλώσεις της Προέδρου ΠΟΕΔ Μύριας Βασιλείου στο ΚΥΠΕ και γράφει ότι αποτρεπτικοί παράγοντες των ολοήμερων είναι η σύμβαση μερικής απασχόλησης και οι μειωμένες απολαβές για τους εκπαιδευτικούς. Αλλού, γράφει για την επίσκεψη του Αυστριακού Καγκελάριου στην Κύπρο και αναφέρεται σε ανάπτυξη των σχέσεων σε οικονομία, τουρισμό, εκπαίδευση, ενέργεια, μετανάστευση. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ισραηλινές επιχειρήσεις και λιμός έπληξαν την Γάζα.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" με τίτλο «Κηρύχθηκε λιμός στη βόρεια Γάζα» γράφει ότι το Ισραήλ αποκάλεσε την έκθεση ψευδή και ότι εξυπηρετεί την Χαμάς. Αλλού, αναφέρεται στην συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αυστριακό Καγκελάριο και γράφει ότι ο Κύπριος Πρόεδρος χαιρέτισε τον ρόλο της Αυστρίας στην ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το ξεφόρτωμα ανθρωπιστικής βοήθειας που στάλθηκε από την Κύπρο προς την Γάζα αναβλήθηκε μέχρι μετά το ισραηλινό Σαββατοκύριακο.