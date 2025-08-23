Ecommbx
Guardian: Η Βρετανία συζήτησε με την OpenAI για μια ενισχυμένη εθνική συνδρομή στο ChatGPT
ΔΙΕΘΝΗ

Guardian: Η Βρετανία συζήτησε με την OpenAI για μια ενισχυμένη εθνική συνδρομή στο ChatGPT

 23.08.2025 - 22:25
Guardian: Η Βρετανία συζήτησε με την OpenAI για μια ενισχυμένη εθνική συνδρομή στο ChatGPT

Ο διευθυντής της εταιρείας που σχεδίασε το ChatGPT και Βρετανός υπουργός Τεχνολογίας συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας να παρέχουν σε ολόκληρη τη χώρα αποκλειστική και ενισχυμένη (premium) πρόσβαση στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Guardian αναφέρει ότι ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής της OpenAI, συζήτησε με τον Πίτερ Κάιλ μια πιθανή συμφωνία.

Δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση της συνάντησης, ανέφεραν στην εφημερίδα ότι η ιδέα προτάθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης στο Σαν Φρανσίσκο σχετικά με τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της OpenAI και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι γνωστό ότι δείπνησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Πρόσωπα κοντά στη συζήτηση λένε πάντως ότι ο Κάιλ ποτέ δεν πήρε στα σοβαρά την ιδέα, κυρίως επειδή θα μπορούσε να κοστίσει έως και 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Ωστόσο, προσθέτει το δημοσίευμα, οι συνομιλίες δείχνουν τον ενθουσιασμό με τον οποίο ο υπουργός περιβάλει τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, παρά την ποιότητα ορισμένων απαντήσεων ή τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και τα πνευματικά δικαιώματα.

Σήμερα, η OpenAI προσφέρει δωρεάν και συνδρομητικές εκδόσεις, με τη συνδρομητική έκδοση, ChatGPT Plus, να κοστίζει 20 δολάρια το μήνα. Προσφέρει στους χρήστες ταχύτερους χρόνους απόκρισης και προτεραιότητα πρόσβασης σε νέες λειτουργίες.

Τον Ιούλιο, ο Κάιλ υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μη δεσμευτική συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην OpenAI πρόσβαση σε κυβερνητικά δεδομένα και να οδηγήσει στη χρήση του λογισμικού της στην εκπαίδευση, την άμυνα, την ασφάλεια και το δικαστικό σύστημα.

Εξάλλου, ο Κάιλ είναι ένθερμος υποστηρικτής της τεχνητής νοημοσύνης εντός της κυβέρνησης και έχει επίσης υιοθετήσει τη χρήση της. Είχε ζητήσει μάλιστα από το ChatGPT συμβουλές για μια σειρά από ερωτήσεις σχετικές με την εργασία του.

Δεν είναι η μόνη κυβέρνηση που συζητά με την OpenAI ειδική πρόσβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει συμφωνία για την «ενεργοποίηση του ChatGPT σε όλη τη χώρα» και τη χρήση του σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία και η παιδεία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

