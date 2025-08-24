Τέσσερις μέρες στη φυλακή ο 28χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό – Εντόπισαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του 28χρονου, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν οκτώ σακουλάκια που περιείχαν άσπρη σκόνη, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, συνολικού βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων».

Ακόμα «εντοπίστηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 15 γραμμαρίων, δέκα χάπια που πιστεύεται ότι είναι έκσταση, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας».

Σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 28χρονος απείλησε και επιτέθηκε εναντίον μελών της ΥΚΑΝ, ρίχνοντας προς το μέρος τους διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα μέλος της Υπηρεσίας».

Ο άνδρας «επιτέθηκε επίσης με το κεφάλι του στο στήθος άλλου μέλους της ΥΚΑΝ, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός».

Ο 28χρονος συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ