Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤέσσερις μέρες στη φυλακή ο 28χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό – Εντόπισαν ναρκωτικά στο σπίτι του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέσσερις μέρες στη φυλακή ο 28χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό – Εντόπισαν ναρκωτικά στο σπίτι του

 24.08.2025 - 14:03
Τέσσερις μέρες στη φυλακή ο 28χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό – Εντόπισαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 28 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του 28χρονου, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν οκτώ σακουλάκια που περιείχαν άσπρη σκόνη, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, συνολικού βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων».

Ακόμα «εντοπίστηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 15 γραμμαρίων, δέκα χάπια που πιστεύεται ότι είναι έκσταση, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

Σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 28χρονος απείλησε και επιτέθηκε εναντίον μελών της ΥΚΑΝ, ρίχνοντας προς το μέρος τους διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα μέλος της Υπηρεσίας».

Ο άνδρας «επιτέθηκε επίσης με το κεφάλι του στο στήθος άλλου μέλους της ΥΚΑΝ, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός».

Ο 28χρονος συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Τέλος η ζέστη: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο μενού του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

 24.08.2025 - 13:57
Επόμενο άρθρο

'Εκτακτη συνεδρίαση OIC υπό Τούρκο ΥΠΕΞ για Γάζα

 24.08.2025 - 14:46
Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανήλθε, μετά από μία εβδομάδα θερινής «ανάπαυλας» στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

  •  24.08.2025 - 12:12
Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

  •  24.08.2025 - 12:34
Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

  •  24.08.2025 - 10:51
Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

  •  24.08.2025 - 11:33
Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

  •  24.08.2025 - 13:57
VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

  •  24.08.2025 - 13:38
Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

  •  24.08.2025 - 13:31
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 09:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα