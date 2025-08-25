Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Στη σημερινή διαδικασία, η οποία άρχισε στις 9:30, ο Δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, έθεσε θέμα σύνθεσης του δικαστηρίου, ζητώντας την εξαίρεση τριών μελών του, και συγκεκριμένα του Προέδρου Αντώνη Λιάτσου, και των Τεύκρου Οικονόμου και Νικόλα Σάντη.

Το Δικαστήριο αφού διέκοψε για περίπου μισή ώρα, επέστρεψε με τον Πρόεδρο του κ. Λιάτσο να αναφέρει πως τους απασχόλησε το θέμα που έθεσε ο κ. Δημητριάδης για εξαίρεση μελών του Συμβουλίου, ιδιαιτέρως λόγω της ιδιομορφίας του, όπως είπε.

Ο κ. Λιάτσος πρόσθεσε πως θεωρούν πως είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση σε ολιγόλεπτο διάλειμμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης, και το προδικαστικό θέμα και η εκδίκαση της υπόθεσης "θα μείνουν εντός Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές", είπε.

Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε με τον δiκηγόρο της Ντόριας Βαρωσιώτου, Αχιλλέα Δημητριάδη να θέτει τρία ζητήματα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, υπάρχουν τρία θέματα, το ένα είναι προκαταρτικό, το άλλο διαδικαστικό και το τρίτο η εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Όσον αφορά στο προκαταρκτικό, ο κ. Δημητριάδης ήγειρε θέμα σύνθεσης του Συμβουλίου, λέγοντας πως η σημερινή σύνθεση Συμβουλίου "πάσχει", διότι μέλη της μέλη του διόρισαν την ενισταμένη στη θέση μόνιμου δικαστή Επαρχιακού και της έστειλαν επιστολή διορισμού.

Όπως ανέφερε, με αυτό τον τρόπο, τρία μέλη έχουν πάρει θέση για κάτι που θα είναι επίδικο θέμα. «Προσβάλλουμε τον τερματισμό της ενισταμένης, στον τερματισμό είναι συνδεδεμένο το θέμα της νομιμότητας της μεταβατικής περιόδου και σε αυτό έχουν πάρει θέση τα μέλη», είπε.

Ο κ. Δημητριάδης, σημείωσε πως πρόκειται για ένα δομικό πρόβλημα απότοκο της μεταρρύθμισης του 2023, καθώς κάποιοι που ήταν μέλη του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου είναι σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο και στην πραγματικότητα σήμερα, όπως είπε, θα κρίνουν τη νομιμότητα της θέσης που εξέφρασαν με διαφορετικό καπέλο τότε.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Αντώνης Λιάτσος, ανέφερε πως είναι γεγονός ότι λόγω της μεταρρύθμισης υπήρχε πρόβλεψη για Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που ήταν και το αρμόδιο για διορισμό της κ. Βαρωσιώτου. Λέγοντας πως τα μέλη του Μεταβατικού, είναι πλέον στη σύνθεση και του παρόντος Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, ο κ. Λιάτσος ρώτησε τον κ. Δημητριάδη γιατί αναφέρεται σε τρία μέλη και όχι σε πέντε που ήταν το σύνολο των μελών του Μεταβατικού.

Ο κ. Δημητριάδης απάντησε πως τα δύο μέλη είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία, με τον κ. Λιάτσο να σημειώνει πως τα δύο μέλη εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία διορισμού στις συνεντεύξεις.

Στη συνέχεια ο κ. Λιάτσος ζήτησε από τον κ. Δημητριάδη να αναφερθεί στα ονόματα των μελών των οποία ζητά την εξαίρεση, με τον δικηγόρο της ενισταμένης να λέει πως πρόκειται για τον Πρόεδρο, τον κ. Τεύκρο Οικονόμου και τον κ. Νικόλα Σάντη.

Ο κ. Δημητριάδης υπέδειξε πως το αίτημά τους αφορούσε τους τρεις, με τον κ. Λιάτσο να απαντά πως «δεν έχει σημασία ποιοι έλαβαν μέρος στο Μεταβατικό. Σημασία έχει ότι οι διορισμοί επί δοκιμασία έγιναν από το Συμβούλιο στο σύνολο».

Από πλευράς του, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, Πόλυς Πολυβίου, είπε στο Δικαστήριο πως «ήρθε ένα θέμα ενώπιόν σας. Έχετε καθήκον να το αποφασίσετε και δεν υπάρχει τίποτε άλλο».

Στη συνέχεια, ο κ. Λιάτσος ανακοίνωσε πως το Δικαστήριο χρειάζεται να διακόψει για λίγο ώστε να αποφασίσει για το αίτημα του κ. Δημητριάδη.

Έπειτα από διακοπή περίπου μισής ώρας, το Ανώτατο Δικαστήριο επέστρεψε και ο κ. Λιάτσος είπε πως τους απασχόλησε το θέμα που έθεσε ο κ. Δημητριάδης για εξαίρεση μελών του Συμβουλίου, ιδιαιτέρως λόγω της ιδιομορφίας του.

Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποφασιστεί σε ολιγόλεπτο διάλειμμα, είπε, ανακοινώνοντας πως τόσο το προδικαστικό θέμα όσο και η εκδίκαση της υπόθεσης "θα μείνουν εντός Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ