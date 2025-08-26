Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠοια ψυχικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους σημερινούς 50άρηδες
ΥΓΕΙΑ

Ποια ψυχικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους σημερινούς 50άρηδες

 26.08.2025 - 07:54
Ποια ψυχικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους σημερινούς 50άρηδες

Tελευταία ακούμε συχνά ότι οι αγχώδεις διαταραχές επηρεάζουν τις νεαρές ηλικίες, μια καινούρια έρευνα όμως έρχεται να φωτίσει και μια άλλη ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται εξίσου: οι σημερινοί πενηντάρηδες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους τους, όπως διαταραχές άγχους και κατάθλιψη.

Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε στο Psychological Medicine και συγκεκριμένα αποκαλύπτει ότι ανάμεσα σε τρεις ηλικιακές ομάδες (γεννηθέντες το 1970, 1946 και 1958), το 20% αυτών που είχαν γεννηθεί το 1970, το 19% αυτών που είχαν γεννηθεί το 1946 και το 15% γεννημένων το 1958 είχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους κατά την ηλικία των σαράντα και πενήντα ετών.

Oι ερευνητές από το Κέντρο Διαχρονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθησαν κατά τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες από περίπου 28.000 ενήλικους. Συγκεκριμένα εξέτασαν την ψυχική τους υγεία στις ηλικίες μεταξύ 23 και 69 ετών για να ερευνήσουν τις ψυχολογικές μεταπτώσεις και πόσο διέφεραν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης τους.

Σε αυτούς που είχαν γεννηθεί το 1958 και το 1970, η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν αρκετά καλή μέχρι τη δεκαετία των τριάντα ετών, αργότερα όμως, από τη δεκαετία των τριάντα ξεκινούν τα ψυχολογικά προβλήματα με αποκορύφωμα τις ηλικίες 46-53, περιόδος που οι ψυχικές διαταραχές είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

Συγκεκριμένα δε, η κατηγορία των σημερινών πενηντάρηδων, γεννημένοι το 1970 είχαν τα υψηλότερα ποσοστά κακής ψυχικής υγείας σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Στην ηλικία των 26, το 16% δήλωσε κάποια ψυχική διαταραχή, φτάνοντας το ποσοστό του 20% πριν φτάσουν στην ηλικία των 46 ετών. Σε όλες τις ηλίκιακές ομάδες, οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχολογική διαταραχή (23% των γυναικών που γεννήθηκαν το 1970 σε σύγκριση με το 17% των αντρών).

Πώς εξηγείται αυτό το φαίνομενο;

Ο ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας, ο Δρ Γιώργος Πλουμπίδης εξηγεί αυτές τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των σημερινών πενηντάρηδων: «Στα πενήντα έτη συνήθως αρκετοί άνθρωποι φτάνουν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους, ενώ είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων στην κοινωνία, πράγμα το οποίο συνεπάγεται λιγότερο ελεύθερο χρόνο και εργασιακό στρες. Η μέση ηλικία επίσης συνδέεται επίσης με αλλαγές στη δομή της οικογένειας, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία, όπως ένα διαζύγιο ή όταν ένα παιδί της οικογένειας ενηλικιωθεί και φύγει από το σπίτι. Ακόμα, όσο οι άνθρωποι πλησιάζουν την ηλικία των πενήντα, γίνονται γονείς αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουν τους δικούς τους γονείς που γερνούν. Επιπροσθέτως, η τωρινή πανδημία επηρέασε αρνητικά τη ψυχολογία και το άγχος των μεσήλικων καθώς έχουν αυξημένες ευθύνες όπως η κατ ‘οίκον εκπαίδευση στα παιδιά τους και η φροντίδα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων συγγενών.

Η συγκεκριμένη γενιά επίσης είναι πιο πιθανό να εμφανίσει ψυχολογικά προβλήματα σε σχέση με τους μεγαλύτερούς τους διότι μπήκαν στην αγορά εργασίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με τις αρχές της δεκαετίας του ’90, μια εποχή ύφεσης και υψηλής ανεργίας. Ως αποτέλεσμα, όλες αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία αυτής της γενιάς καθόλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους» καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
Κέντρα Αναψυχής: Οι σοβαρές ελλείψεις και τα αγκάθια - Η εικόνα σε παραλίες, βουνά και Λευκωσία το καλοκαίρι
Χειροπέδες σε 38χρονο οκτώ μήνες μετά την διάρρηξη και κλοπή στη Λάρνακα
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Παρασκευή
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Αυγούστου - Σε ποιους θα ευχηθούμε - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Έκλεψε τις εντυπώσεις σε πάρτι γενεθλίων συνοδευόμενη από τον Μιχόπουλο

 26.08.2025 - 07:49
Επόμενο άρθρο

Η ατάκα του Πάμπλο και τα περίπου 3 εκατομμύρια της F8-Sports

 26.08.2025 - 07:57
CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

Οι κάμερες ασφαλείας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

  •  26.08.2025 - 06:55
Κέντρα Αναψυχής: Οι σοβαρές ελλείψεις και τα αγκάθια - Η εικόνα σε παραλίες, βουνά και Λευκωσία το καλοκαίρι

Κέντρα Αναψυχής: Οι σοβαρές ελλείψεις και τα αγκάθια - Η εικόνα σε παραλίες, βουνά και Λευκωσία το καλοκαίρι

  •  26.08.2025 - 06:45
Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

  •  26.08.2025 - 06:50
Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

  •  26.08.2025 - 06:31
Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

  •  26.08.2025 - 06:26
Χειροπέδες σε 38χρονο οκτώ μήνες μετά την διάρρηξη και κλοπή στη Λάρνακα

Χειροπέδες σε 38χρονο οκτώ μήνες μετά την διάρρηξη και κλοπή στη Λάρνακα

  •  26.08.2025 - 06:40
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Αυγούστου - Σε ποιους θα ευχηθούμε - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Αυγούστου - Σε ποιους θα ευχηθούμε - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

  •  26.08.2025 - 06:57
Δικαστής μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση του Κίλμαρ Γκαρσία από τις ΗΠΑ στην Ουγκάντα

Δικαστής μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση του Κίλμαρ Γκαρσία από τις ΗΠΑ στην Ουγκάντα

  •  26.08.2025 - 07:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα