Ποια ψυχικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους σημερινούς 50άρηδες

Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε στο Psychological Medicine και συγκεκριμένα αποκαλύπτει ότι ανάμεσα σε τρεις ηλικιακές ομάδες (γεννηθέντες το 1970, 1946 και 1958), το 20% αυτών που είχαν γεννηθεί το 1970, το 19% αυτών που είχαν γεννηθεί το 1946 και το 15% γεννημένων το 1958 είχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους κατά την ηλικία των σαράντα και πενήντα ετών.

Oι ερευνητές από το Κέντρο Διαχρονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθησαν κατά τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες από περίπου 28.000 ενήλικους. Συγκεκριμένα εξέτασαν την ψυχική τους υγεία στις ηλικίες μεταξύ 23 και 69 ετών για να ερευνήσουν τις ψυχολογικές μεταπτώσεις και πόσο διέφεραν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης τους.

Σε αυτούς που είχαν γεννηθεί το 1958 και το 1970, η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν αρκετά καλή μέχρι τη δεκαετία των τριάντα ετών, αργότερα όμως, από τη δεκαετία των τριάντα ξεκινούν τα ψυχολογικά προβλήματα με αποκορύφωμα τις ηλικίες 46-53, περιόδος που οι ψυχικές διαταραχές είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

Συγκεκριμένα δε, η κατηγορία των σημερινών πενηντάρηδων, γεννημένοι το 1970 είχαν τα υψηλότερα ποσοστά κακής ψυχικής υγείας σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Στην ηλικία των 26, το 16% δήλωσε κάποια ψυχική διαταραχή, φτάνοντας το ποσοστό του 20% πριν φτάσουν στην ηλικία των 46 ετών. Σε όλες τις ηλίκιακές ομάδες, οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχολογική διαταραχή (23% των γυναικών που γεννήθηκαν το 1970 σε σύγκριση με το 17% των αντρών).

Πώς εξηγείται αυτό το φαίνομενο;

Ο ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας, ο Δρ Γιώργος Πλουμπίδης εξηγεί αυτές τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των σημερινών πενηντάρηδων: «Στα πενήντα έτη συνήθως αρκετοί άνθρωποι φτάνουν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους, ενώ είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων στην κοινωνία, πράγμα το οποίο συνεπάγεται λιγότερο ελεύθερο χρόνο και εργασιακό στρες. Η μέση ηλικία επίσης συνδέεται επίσης με αλλαγές στη δομή της οικογένειας, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία, όπως ένα διαζύγιο ή όταν ένα παιδί της οικογένειας ενηλικιωθεί και φύγει από το σπίτι. Ακόμα, όσο οι άνθρωποι πλησιάζουν την ηλικία των πενήντα, γίνονται γονείς αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουν τους δικούς τους γονείς που γερνούν. Επιπροσθέτως, η τωρινή πανδημία επηρέασε αρνητικά τη ψυχολογία και το άγχος των μεσήλικων καθώς έχουν αυξημένες ευθύνες όπως η κατ ‘οίκον εκπαίδευση στα παιδιά τους και η φροντίδα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων συγγενών.

Η συγκεκριμένη γενιά επίσης είναι πιο πιθανό να εμφανίσει ψυχολογικά προβλήματα σε σχέση με τους μεγαλύτερούς τους διότι μπήκαν στην αγορά εργασίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με τις αρχές της δεκαετίας του ’90, μια εποχή ύφεσης και υψηλής ανεργίας. Ως αποτέλεσμα, όλες αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία αυτής της γενιάς καθόλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους» καταλήγει.

