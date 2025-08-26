Ecommbx
Λευκάδα: Ταχύπλοο που μοιάζει με αυτοκίνητο κάνει βόλτες και «ψαρώνει» τους περαστικούς

 26.08.2025 - 07:59
Λευκάδα: Ταχύπλοο που μοιάζει με αυτοκίνητο κάνει βόλτες και «ψαρώνει» τους περαστικούς

To Fast & Furious... σε εκδοχή Ιονίου. Στη Λευκάδα, ένα “supercar” σκίζει τα κύματα αντί για την άσφαλτο το φετινό καλοκαίρι.

Η Λευκάδα είναι γνωστή για τις παραλίες της που μοιάζουν με καρτ ποστάλ, τα κρυστάλλινα νερά και την έντονη καλοκαιρινή της ζωή. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του Ιονίου, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες ανακαλύπτουν όχι μόνο την ομορφιά του τοπίου αλλά και μικρές, απρόσμενες εκπλήξεις.

Και μπορεί να έχεις δει πολυτελή σκάφη, καταμαράν και ιστιοπλοϊκά να στολίζουν το λιμάνι, αλλά μάλλον δεν έχεις ξαναδεί… αυτοκίνητο να πλέει στη θάλασσα. Ένα εντυπωσιακό ταχύπλοο, λοιπόν, σε σχήμα αυτοκινήτου κάνει φέτος βόλτες στα νερά της Λευκάδας, τραβώντας την προσοχή και «ψαρώνοντας» όσους τυχαίνει να το συναντήσουν.

Το θέαμα είναι τόσο περίεργο όσο και διασκεδαστικό, μιας και πρόκειται για ένα υβρίδιο ταχύπλοου και supercar που κλέβει την παράσταση.

Το σκάφος δεν είναι άλλο από τα λεγόμενα Jet Cars, πολυτελή ταχύπλοα που συνδυάζουν τη δύναμη ενός jet ski με τον σχεδιασμό ενός sport αυτοκινήτου. Με ωραίες γραμμές, θόρυβο μηχανής που θυμίζει δρόμο και την αίσθηση πως βλέπεις Ferrari να… παρκάρει στο κύμα, το θέαμα -όπως είναι λογικό- έχει γίνει viral και αφήνει τους περαστικούς με το στόμα ανοιχτό.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Οι κάμερες ασφαλείας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

