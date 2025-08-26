Ιεζεκιήλ: «Οι αντιπυρικές λωρίδες ένα από τα μέτρα πυροπροστασίας»

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε πως υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν αντιπυρικές λωρίδες, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουν βλάστηση αλλά και να χρειαστεί να κάνουν πράσινες ζώνες, όπως είναι τα αμπέλια. Είναι και αυτή, σημείωσε, «μια αντιπυρική λωρίδα».

Μπορεί να χρειαστεί, είπε ο κ. Ιεζεκιήλ, «να κάνουμε ελεγχόμενη βόσκηση ή ελεγχόμενη καύση», εξηγώντας ότι και αυτή είναι μια μέθοδος προστασίας των κοινοτήτων από τις πυρκαγιές, όπως γίνεται σ’ όλο τον κόσμο.

Επεσήμανε επίσης, πως για τη δημιουργία αντυπυρικών ζωνών πρέπει να υπάρχει υπογραφή από τους ιδιοκτήτες γης από τα σημεία που θα περάσουν οι αντιπυρικές λωρίδες.

Το Τμήμα Δασών, είπε, «εκτός της περιοχής ευθύνης του, μπορεί να συμβουλέψει αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει».

«Για να μπορέσει να εκτελέσει, πρέπει να έχει από τα Κοινοτικά Συμβούλια τις ενυπόγραφες συγκαταθέσεις των ιδιοκτητών γης από τα σημεία που θα περάσουν οι αντιπυρικές λωρίδες», πρόσθεσε.

Ο κ Ιεζεκιήλ αναφέρθηκε και στον παροξυσμό αλλά και στον φόβο όσον αφορά τα θέματα πυροπροστασίας των κοινοτήτων. «Ενώ τα λέγαμε για δεκαετίες, τώρα φτάσαμε στο σημείο να τρέχουμε και να θέλουν όλοι αντιπυρικές λωρίδες», είπε.

Εξήγησε επίσης ότι «δεν κάνουμε πάντοτε αντιπυρικές λωρίδες», σημειώνοντας πως «αντιπυρικές λωρίδες σημαίνει «απομάκρυνση εδαφών που σε βάθος χρόνου είναι ζημιά». «Τα εδάφη αυτά είναι που θα δώσουν την πρώτη ζωή στον τόπου και εάν τα καθαρίζουμε και τα ξανακαθαρίζουμε χάνουμε έδαφος», πρόσθεσε.

Αναφορά έκανε και στο σχέδιο πυροπροστασίας 240 κοινοτήτων το οποίο χρονολογείται από το 2021 και, σύμφωνα με τον ίδιο «πρέπει να μελετηθεί εξ’ αρχής».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ