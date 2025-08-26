Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ανακριτή ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο για να απολογηθεί

 26.08.2025 - 10:22
Στον Ανακριτή ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο για να απολογηθεί

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, έφτασε στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, με εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε η κοινωνική έρευνα, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού.

Δείτε βίντεο:

Η εντολή διαβιβάστηκε χθες στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, μετά την κηδεία της 36χρονης, η οποία θα τελεστεί σήμερα στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν χθες για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Βόλου επισκέφτηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης και ο πατέρας του 40χρονου, που στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα το θύμα. Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στην Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Τη λειτουργία της επικαιροποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Minds in Cyprus”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία γέφυρας με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

