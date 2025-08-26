Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

 26.08.2025 - 10:28
ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

Τη λειτουργία της επικαιροποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Minds in Cyprus”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία γέφυρας με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι «τον Μάιο, παρουσιάσαμε την πρωτοβουλία 'Minds in Cyprus', μια στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης που στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής, δυναμικής γέφυρας με τους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό».

«Σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο σημαντικό βήμα με τη λειτουργία της επικαιροποιημένης πλατφόρμας, www.mindsincyprus.com», πρόσθεσε.

«Μέσω του mindsincyprus.com, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στη νέα Πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας 'Opportunities for Talent', όπου μπορούν να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ τους», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, σημείωσε, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της Πύλης Ενημέρωσης (Information Hub), με χρήσιμη πληροφόρηση για όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «ο επαναπατρισμός και η επανένταξη του κυπριακού ταλέντου είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου μας σχεδιασμού για την εξέλιξη και το μέλλον της πατρίδας μας».

«Η Κύπρος αλλάζει και σας χρειάζεται όλους. Είτε επιλέξετε την επιστροφή είτε επιλέξετε να συνεισφέρετε από όπου κι αν βρίσκεστε, η συμβολή σας έχει για μας και την Κύπρο μας ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε

«Σας καλώ στη χώρα μας, να την αλλάξουμε μαζί με εσάς Πρωταγωνιστές», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
Κέντρα Αναψυχής: Οι σοβαρές ελλείψεις και τα αγκάθια - Η εικόνα σε παραλίες, βουνά και Λευκωσία το καλοκαίρι
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
«Γάρος» ή μεθυσμένος; Πάρκαρε μέσα στη μέση του πάρκινγκ και έφυγε – Δείτε φωτογραφίες
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στον Ανακριτή ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο για να απολογηθεί

 26.08.2025 - 10:22
Επόμενο άρθρο

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

 26.08.2025 - 10:34

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

  •  26.08.2025 - 10:28
Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

  •  26.08.2025 - 09:37
Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

  •  26.08.2025 - 09:23
Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

  •  26.08.2025 - 06:31
Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

  •  26.08.2025 - 10:34
CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

  •  26.08.2025 - 06:55
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες

Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.08.2025 - 08:58
«Φτάνει πια»: Συγκλονίζει η ανάρτηση 32χρονης Kύπριας – «Δεν τολμώ να κάνω παιδί για να μην ...»

«Φτάνει πια»: Συγκλονίζει η ανάρτηση 32χρονης Kύπριας – «Δεν τολμώ να κάνω παιδί για να μην ...»

  •  26.08.2025 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα