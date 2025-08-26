Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

Σε νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού η Αστυνομία σημειώνει: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου. 🛑Μην γίνεσαι #ΚινητόςΚίνδυνος».

Σημαντικός πράγοντας φυσικά και η ταχύτητα με την Αστυνομία να στέλνει το μήνυμα ότι «η ταχύτητα εντυπωσιάζει μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Το ατύχημα όμως σημαδεύει για μια ζωή. Οδήγα με μυαλό, όχι με εγωισμό».