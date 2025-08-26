Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο

Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης την ώρα που βρίσκονταν σε αποθήκη οικοδομής προσπαθώντας να κλέψουν ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής. Όταν ο υπεύθυνος προσπάθησε να τους εμποδίσει, ο αλλοδαπός του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αποθήκη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα