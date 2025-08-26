Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία αποθήκης διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο

Ξανά στη Βουλή η διαχείριση πυρκαγιών και η αποκατάσταση πληγέντων
Σε κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τίθενται εκ νέου προς εξέταση οι πτυχές της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στα κρασοχώρια της Λεμεσού. Πρόκειται για την δεύτερη συνεδρίαση που καταπιάνεται με το θέμα αυτό και, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών, αναμένεται ότι θα χρειαστεί και τρίτη συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου.