Πένθος για τον Ευθύμιο Δίπλαρο: Έφυγε από την ζωή αγαπημένο του πρόσωπο - Η συγκινητική ανάρτηση και το βίντεο που ανέβασε

Με λόγια λιτά αλλά γεμάτα αγάπη, ο βουλευτής αποχαιρέτησε την Καίτη μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Καλό ταξίδι στην γειτονιά των Αγγέλων, Καίτη μου. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και χαμόγελο.»

Σε δεύτερη ανάρτηση, μοιράστηκε βίντεο όπου η Καίτη χορεύει, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μέσα από μια εικόνα γεμάτη χαρά και ζωντάνια.

Η ανάρτησή του συγκίνησε πλήθος φίλων, συνεργατών και πολιτών, που έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και τη συμπαράστασή τους.