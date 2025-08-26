Η Πέγκυ Ζήνα σε μια μεγάλη συναυλία (δωρεάν) – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Πέγκυ Ζήνα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γήπεδο Χλώρακας στις 8:30 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.