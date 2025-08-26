Ecommbx
«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα, δουλεύοντας 5 ώρες τη μέρα

 26.08.2025 - 15:30
Ποια είναι η δουλειά της 21χρονης, Σαρλότ Μποζανκέ, η οποία κερδίζει 9.000€ τον μήνα δουλεύοντας λίγες ώρες την ημέρα.

Για τους περισσότερους, η καθαριότητα είναι μια αγγαρεία. Για τη Σαρλότ Μποζανκέ όμως είναι πηγή εισοδήματος, δύναμης και σχεδόν… θεραπεία. Στα 21 της χρόνια, απασχολεί ήδη εννέα άτομα και κερδίζει έως και 9.000 ευρώ τον μήνα, δουλεύοντας μόλις πέντε ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Από την πανδημία στην επιχειρηματικότητα

Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Σαρλότ έχασε τη δουλειά της. Το όνειρό της να ενταχθεί στην αστυνομία πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ανάγκη για επιβίωση την οδήγησε σε κάτι εντελώς διαφορετικό: να ιδρύσει τη δική της εταιρεία καθαρισμού, την Care Cleaning Agency. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, τα αιτήματα για καθαρισμούς σε σπίτια με «ακραίες» συνθήκες πολλαπλασιάστηκαν.

Μια δουλειά που λίγοι αντέχουν

Δεν πρόκειται για την συνηθισμένη καθαριότητα. Μιλάμε για σπίτια γεμάτα σκουπίδια, βουνά από βρωμιά και εγκαταλελειμμένους χώρους που ελάχιστοι θα είχαν τη διάθεση ή το κουράγιο να αγγίξουν. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το «μυστικό» της επιτυχίας της. «Πάντα λέω: όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο», παραδέχεται με χαμόγελο.

 

Από μειονέκτημα, πλεονέκτημα

Η ίδια θεωρεί τον καθαρισμό σχεδόν θεραπευτικό. Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για σκληρή δουλειά, «πιο δύσκολη από το πανεπιστήμιο πλήρους απασχόλησης», όπως λέει χαρακτηριστικά. Όμως, σε αντίθεση με την παραδοσιακή εργασία, το εισόδημά της είναι πολλαπλάσιο.

Ένα επάγγελμα που υποτιμάται

Παρά τα κέρδη, η Σαρλότ παραδέχεται ότι το επάγγελμα της καθαρίστριας παραμένει υποτιμημένο. «Πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι πραγματική δουλειά. Όμως ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά», σημειώνει. Και όμως, μέσα από την καθημερινή της προσπάθεια, αποδεικνύει ότι ακόμα και μια δουλειά που οι περισσότεροι αποφεύγουν μπορεί να μετατραπεί σε μονοπάτι επιτυχίας και οικονομικής ανεξαρτησίας.

