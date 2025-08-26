Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ θέλει να ζητήσει τη θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσινγκτον
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ θέλει να ζητήσει τη θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσινγκτον

 26.08.2025 - 23:05
Ο Τραμπ θέλει να ζητήσει τη θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο που διαπράττεται στην Ουάσινγκτον, παρά το ότι η εσχάτη των ποινών έχει καταργηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα από το 1981.

«Αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, την Τρίτη στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να ζητήσει την ποινή αυτή σε υποθέσεις δολοφονίας που μπορούν να διωχθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά όχι σε εκείνες που διώκονται σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, θα μπορούσε να επιδιώξει να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία στην πρωτεύουσα, η οποία κατά παράδοση είναι προπύργιο των Δημοκρατικών.

Η πρωτεύουσα δεν ανήκει σε καμιά πολιτεία και έχει ειδικό καθεστώς, ενώ τελεί υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το 1992, έπειτα από φόνο κοινοβουλευτικού βοηθού, το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της εσχάτης των ποινών στην Ουάσινγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας τη διεύρυνση της χρήσης του «για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα» και δίνοντας επομένως οδηγία στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διώκουν για μια τέτοια κατηγορία συχνότερα.

Οι σημερινές του δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσινγκτον, μια πόλη που θεωρεί ότι «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες», αν και τα στατιστικά δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Για τον σκοπό αυτό, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, ζήτησε μάλιστα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας. Ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ άλλες τρεις, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια, την έχουν παγώσει. Άλλες τρεις πολιτείες, η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσί, είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές... ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑΣ για τους Παφίτες με το «σεντόνι» και τον ύμνο του Champions League - Δείτε φωτογραφίες

 26.08.2025 - 22:41
Επόμενο άρθρο

Ελλάδα: 58χρονος οδηγός ταξί βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά

 26.08.2025 - 23:22
ΠτΔ για ανασχηματισμό - «Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου» - Οι ενέργειες της ΚΔ για τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

ΠτΔ για ανασχηματισμό - «Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου» - Οι ενέργειες της ΚΔ για τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Απάντηση στα όσα αξιώνει η Τουρκία στις επιστολές της προς τον ΓΓ των ΗΕ έδωσαν ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ, αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κατά τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ανασχηματισμό - «Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου» - Οι ενέργειες της ΚΔ για τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

ΠτΔ για ανασχηματισμό - «Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου» - Οι ενέργειες της ΚΔ για τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  26.08.2025 - 19:54
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη για την υπόθεση - Στα χέρια της Αστυνομίας 27χρονος

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη για την υπόθεση - Στα χέρια της Αστυνομίας 27χρονος

  •  26.08.2025 - 18:25
Πολιτικό γραφείο ΕΔΕΚ: Άφησαν ανοιχτή την πόρτα στον Α. Αποστόλου – «Εύχομαι όσα ακούγονται να διαψευστούν»

Πολιτικό γραφείο ΕΔΕΚ: Άφησαν ανοιχτή την πόρτα στον Α. Αποστόλου – «Εύχομαι όσα ακούγονται να διαψευστούν»

  •  26.08.2025 - 20:29
Απαντά στον Καρούσο η Διευθύντρια του ΓΤΠ - «Δεν έγινε καμία διαγραφή»

Απαντά στον Καρούσο η Διευθύντρια του ΓΤΠ - «Δεν έγινε καμία διαγραφή»

  •  26.08.2025 - 19:44
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Έφυγε από τη ζωή η αθλήτρια Μαρία Αριστοτέλους - «Θα είμαστε πάντα ενωμένοι, σε αγαπώ ως τον ουρανό...»

Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Έφυγε από τη ζωή η αθλήτρια Μαρία Αριστοτέλους - «Θα είμαστε πάντα ενωμένοι, σε αγαπώ ως τον ουρανό...»

  •  26.08.2025 - 20:02
Εκπρόσωπος Τατάρ για νέα μέτρα στα σημεία διέλευσης - «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μια νέα κρίση»

Εκπρόσωπος Τατάρ για νέα μέτρα στα σημεία διέλευσης - «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μια νέα κρίση»

  •  26.08.2025 - 17:30
LIVE: Πάφος FC - Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος FC - Ερυθρός Αστέρας

  •  26.08.2025 - 21:50
Video: Αυτά τα 7 Labubu πωλήθηκαν για περισσότερα από πολυτελή αυτοκίνητα, τι ξεχωριστό έχουν

Video: Αυτά τα 7 Labubu πωλήθηκαν για περισσότερα από πολυτελή αυτοκίνητα, τι ξεχωριστό έχουν

  •  26.08.2025 - 18:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα