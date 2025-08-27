Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαφεάδης για ενδεχόμενο ανασχηματισμού: «Στόχος η υλοποίηση έργου, όχι η καρέκλα»

 27.08.2025 - 15:01
Βαφεάδης για ενδεχόμενο ανασχηματισμού: «Στόχος η υλοποίηση έργου, όχι η καρέκλα»

Πρώτιστος στόχος είναι η υλοποίηση έργου και όχι η «καρέκλα» απάντησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ερωτηθείς αν συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το ζήτημα του ανασχηματισμού, ο Αλέξης Βαφεάδης απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι «όλοι οι Υπουργοί είμαστε ταγμένοι να υλοποιήσουμε ένα έργο, το οποίο έχει τεθεί ενώπιον του λαού και βάσει αυτού έχει ψηφίσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του».

Πρόσθεσε ότι «ο πρώτιστος στόχος μας είναι η υλοποίηση αυτού του έργου. Εμείς δεν είμαστε εκεί για την καρέκλα. Είμαστε εκεί για να υλοποιήσουμε το έργο. Εμείς έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον κυπριακό λαό το έργο που έχουμε υποσχεθεί».

«Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει ότι κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει αυτό το πόστο, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα το επικροτήσουμε, να μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν είμαστε εδώ για την καρέκλα, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε υπηρεσίες», επανέλαβε.

Εξάλλου, ερωτηθείς ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά πόσο ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα, σε περίπτωση ανασχηματισμού, απάντησε ότι για το θέμα του ανασχηματισμού έχει απαντήσει ο Πρόεδρος και ο ίδιος δεν έχει να προσθέσει κάτι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου, υπογραμμίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννη Μιχαήλ Λοβέρδο, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να χαιρετίσει τις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

