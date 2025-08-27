Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο «Daleela»: Ξεκαθαρίζει η εταιρεία - «Καμία καθυστέρηση - Πλήρως εξοπλισμένο το πλοίο»

 27.08.2025 - 15:04
Τραγωδία στο «Daleela»: Ξεκαθαρίζει η εταιρεία - «Καμία καθυστέρηση - Πλήρως εξοπλισμένο το πλοίο»

ην βαθύτατη θλίψη της εκφράζει η εταιρεία Scandro Holdings Ltd για περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο DALEELA όπου από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ετσι κατέρρευσε ο άτυχος 56χρονος στο πλοίο «Daleela» - Τι διερευνά η Αστυνομία

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Η εταιρεία Scandro Holdings Ltd εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο DALEELA, λίγο πριν την άφιξή του στο λιμάνι Λεμεσού, το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου πλου από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Άμεσα, ο ιατρός του πλοίου ανταποκρίθηκε και παρείχε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, εφαρμόζοντας πλήρως τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει στη ζωή.

Θεωρούμε καθήκον μας να διαβεβαιώσουμε υπεύθυνα ότι, εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Το πλοίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ιατρικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου απινιδωτή. Ως εκ τούτου, αναφορές περί έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Scandro Holdings Ltd εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

