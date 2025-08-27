Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία και καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότας

Ο δράστης, κατά την αστυνομία, έχει εξουδετερωθεί. Όπως έγινε γνωστό, έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία και το καθολικό σχολείο για παιδιά από προσχολικής ηλικίας μέχρι περίπου 13-14 ετών.

Σήμερα ήταν ημέρα λειτουργίας στην εκκλησία για όλους τους μαθητές του σχολείου.

Μαρτυρίες μιλούν για έναν άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα και κρατούσε με τουφέκι.

Κάτοικος της περιοχής, όπως αναφέρει το Sky News, περιέγραψε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς σε διάστημα μερικών λεπτών. Είπε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σποραδικοί και σίγουρα δεν ακουγόταν σαν πιστόλι, «οπότε πρέπει να ξαναγέμισε πολλές φορές».

Δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.

Πριν από το περιστατικό της Τετάρτης είχαν γίνει τρία αιματηρά περιστατικά με πυροβολισμούς σε 12 ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ένοπλη επίθεση. Προσθέτει ότι το FBI «αντέδρασε γρήγορα» και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος.