Ζητά ψυχιατρική εξέταση 76χρονος – Ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τη Δευτέρα παραδέχτηκε πως εκείνος κρύβεται πίσω από το στυγερό έγκλημα, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης στον ανακριτή, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Νικόλαο Κοντάκο, ο 76χρονος αναμένεται να κρατήσει την ίδια στάση όπως και προανακριτικά, δηλαδή να ομολογήσει εκ νέου την πράξη του. Ωστόσο, θα υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης, καθώς –όπως τόνισε– υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που σχετίζονται με την ψυχική του κατάσταση.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Κοντάκος, ο εντολέας του μπορεί να δείχνει ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, όμως φαίνεται πως έχει εμμονές καθώς νομίζει πως τον καταδιώκουν και ότι όλο το χωριό είναι εχθροί του, παρόλο που έχει καλές σχέσεις μαζί τους.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του, ότι είχε χρόνια διαφορές με το θύμα και ότι την επίμαχη ημέρα που του αφαίρεσε τη ζωή, ο 72χρονος είχε πάει στο χωράφι του για να τον κλέψει, ενώ, όπως υποστηρίζει, είχε συμβεί κι άλλες φορές.

Από την εξαφάνιση στη δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι, η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, «έσπασε» τελικά εννέα ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι εκείνος κρύβεται πίσω από την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου καθώς, όπως κυνικά φέρεται να είπε: «Τον πυροβόλησα με την καραμπίνα και τον σκότωσα».

Ο 76χρονος υπέδειξε το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του θύματος και όσα ακολούθησαν προκειμένου να καλύψει τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν την ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας ομολόγησε ότι το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι μια χωματερή έξω από το χωριό και την εγκατέλειψε εκεί.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά την αρχική του κατάθεση, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώ αντιλαμβανόμενος ότι οι Αρχές τον θεωρούν «νούμερο ένα» ύποπτο ομολόγησε τελικά τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος θεωρούνταν επίσημα αγνοούμενος μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του λίγο πριν το φονικό και θεώρησε πως έκλεβε ροδάκινα.

Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ρούχα, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.

ΠΗΓΗ: protothema.gr