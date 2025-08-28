«Ντου» Αστυνομίας σε περίπτερα - Κατασχέσεις «αερίου γέλιου» και αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «μέλη της Αστυνομίας σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, διενήργησαν λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυκτα, έρευνα σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου. Στο υποστατικό εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για διενέργεια εξετάσεων 101 αχρησιμοποίητες μεταλλικές αμπούλες που πιστεύεται ότι περιέχουν ελεγχόμενο φάρμακο και συγκεκριμένα υποξείδιο του αζώτου, ένα μεταλλικό κάνιστρο και 47 μπαλόνια».

Ο υπεύθυνος του υποστατικού ηλικίας 41 ετών «συνελήφθη για σκοπούς εξετάσεων και αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 4.00 σήμερα το πρωί.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας διερευνά υπόθεση παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Εξάλλου λίγο πριν τη 01.30 σήμερα τα ξημερώματα διενεργήθηκε έρευνα σε δύο περίπτερα στην επαρχία Αμμοχώστου από μέλη της Αστυνομίας και λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα στο πρώτο περίπτερο κατασχέθηκαν «82 κούτες των 200 τσιγάρων, 83 πακέτα των 20 τσιγάρων και 19 κουτιά των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων».

Στην 30χρονη υπεύθυνη του υποστατικού εκδόθηκε από το Τμήμα Τελωνείων εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής προστίμου.

Επίσης «γύρω στη 1.00 σήμερα τα ξημερώματα, διενεργήθηκε έρευνα σε άλλο περίπτερο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 48 υπογλώσσια νικοτίνης. Στη 40χρονη υπεύθυνη του υποστατικού εκδόθηκε από το Τμήμα Τελωνείων εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής προστίμου».