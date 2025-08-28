Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει ότι ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση και καλεί όλους τους εργαζόμενους να δώσουν το παρών στη συγκέντρωσή που θα πραγματοποιήσει στην Πλατεία Συντάγματος στις 10.00 το π.μ.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, ενώ η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη.

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΔΕΔΥ.