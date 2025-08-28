Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση, το τερματικό στο Βασιλικό και το EuroBasket 2025

 28.08.2025 - 09:05
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση, το τερματικό στο Βασιλικό και το EuroBasket 2025

Τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση και οι προειδοποιήσεις του Υπουργού Οικονομικών προς τη Βουλή ώστε να μην υπάρξουν πολλές τροποποιήσεις, το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και οι καθυστερήσεις στο έργο του Βασιλικού καθώς και η σημερινή πρεμιέρα του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Ο Υπουργός που βύθισε το έργο του Βασιλικού», στο κύριο της θέμα αποδίδει ευθύνες στον Υπουργό Ενέργειας για καθυστερήσεις στο έργο του Βασιλικού και ακριβότερη ενέργεια που πληρώνουν οι καταναλωτές. Αλλού, γράφει πως σε θεσμικό και οικονομικό χάος φαίνεται να οδηγείται η Γαλλία. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι δεν θα δεχθεί κουτσουρεμένη μεταρρύθμιση και προειδοποιεί πως θα αποσύρει το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Φώτα, πάθος, EuroBasket, η μεγάλη γιορτή στη Λεμεσό», γράφει για τη σημερινή πρεμιέρα της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που φιλοξενεί η Κύπρος και συγκεκριμένα η Λεμεσός από σήμερα ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Αλλού, γράφει πως οι σχέσεις ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ βρίσκονται σε ρήξη εξαιτίας του πολιτικού μέλλοντος του Ανδρέα Αποστόλου. Σε άλλο του θέμα γράφει πως δεν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών της πρώτης τάξης του Δημοτικού.

Ο «Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Ανακρίνεται η μητέρα του βασικού υπόπτου», γράφει στο κύριο του θέμα πως η μητέρα του βασικού υπόπτου για την υπό διερεύνηση υπόθεση με τις μίζες των συμβάσεων εκμίσθωσης πτητικών μέσων για τις πυρκαγιές, καταθέτει σήμερα στο ΤΑΕ ως ελεγχόμενη. Αλλού γράφει πως πολλές κοινότητες δεν κάνουν τίποτε για να αποτρέψουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από ξερά χόρτα στους δρόμους. Σε άλλο του θέμα, γράφει πως στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μπαίνει το πάρτι στον Ακάμα.

Η «Χαραυγή», στο κύριο της θέμα με τίτλο «Εκβιασμοί από τον ΥΠΟΙΚ για την φορολογική μεταρρύθμιση», γράφει πως ο Μάκης Κεραυνός απειλεί πως αν υπάρξουν πολλές αλλαγές από τη Βουλή, θα αποσύρει τα νομοσχέδια. Αλλού, γράφει πως οι καταναλωτές είναι εγκλωβισμένοι στο πανάκριβο ρεύμα με την Κυβέρνηση να βαδίζει στα τυφλά. Σε άλλο της θέμα, γράφει πως σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ κινείται η Λεμεσός.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, υπό τον τίτλο «Προειδοποίηση στους βουλευτές: Μην πειράξετε το φορολογικό νομοσχέδιο», γράφει στο κύριο της θέμα για την προειδοποίηση του Υπουργού Οικονομικού προς τη Βουλή, να μην προβεί σε πολλές τροποποιήσεις στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλού, για τη σημερινή πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ο Τατάρ ζητά έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές στις διαδικασίες στα οδοφράγματα.

