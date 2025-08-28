Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚροατία: Συνελήφθη ένας αξιωματικός και η φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Σερβίας
ΔΙΕΘΝΗ

Κροατία: Συνελήφθη ένας αξιωματικός και η φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Σερβίας

 28.08.2025 - 19:30
Κροατία: Συνελήφθη ένας αξιωματικός και η φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Σερβίας

Οι αρχές της Κροατίας συνέλαβαν έναν αξιωματικό του στρατού και τη Σέρβα φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανέφερε σήμερα ένα τοπικό γραφείο της γενικής εισαγγελίας της χώρας.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα για το ζεύγος, ωστόσο δεν δόθηκε καμία λεπτομέρεια για τους συλληφθέντες και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ένας 54χρονος αξιωματικός του κροατικού στρατού, με τα αρχικά J.I.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για έναν πιλότο που υπηρέτησε στην KFRO, τη ΝΑΤΟϊκή ειρηνευτική δύναμη του Κοσόβου και ότι ο ίδιος και η φίλη του πιστεύεται ότι διενεργούσαν κατασκοπεία υπέρ της Σερβίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες. Το Βελιγράδι δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 αλλά το Βελιγράδι δεν την αναγνωρίζει. Η KFOR έχει αναλάβει την επιτήρηση της ειρήνης μετά το τέλος του πολέμου του 1998-9.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας

 28.08.2025 - 19:15
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Η απόρριψη τσιγάρου είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
ΠτΔ: «Παράνομη, πειρατική ενέργεια η κράτηση των Ε/κ στα κατεχόμενα - Μακριά από τα φώτα οι ενέργειες»

ΠτΔ: «Παράνομη, πειρατική ενέργεια η κράτηση των Ε/κ στα κατεχόμενα - Μακριά από τα φώτα οι ενέργειες»

  •  28.08.2025 - 18:41
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

  •  28.08.2025 - 12:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα