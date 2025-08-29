Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κάνετε ντους – Δεν είναι αυτός που νομίζετε

Ακούγεται παράδοξο, ωστόσο σύμφωνα με τη Βρετανίδα δερματολόγο, δρ. Alia Ahmed υπάρχει σωστός και λανθασμένος τρόπος να κάνετε ντους για την υγεία του δέρματός σας, με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως ο χρόνος που αφιερώνετε, η ποσότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείτε, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πλένεστε.

Σύμφωνα με την ειδικό, ένα πρώτο λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι η θερμοκρασία του νερού που επιλέγουν για να πλυθούν. Μία έρευνα σε 2.000 Βρετανούς ενήλικες αποκαλύπτει ότι το 56% των συμμετεχόντων προτιμά τα ζεστά ή ακόμα και καυτά ντους, ενώ το 70% τείνει να αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού κατά τους ψυχρότερους μήνες. Η δρ. Ahmed, όμως, υποστηρίζει ότι ένα χλιαρό ντους είναι προτιμότερο για την υγεία του δέρματος από ένα καυτό. «Η χρήση ζεστού νερού προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που προάγει τη φλεγμονή και τον κνησμό», εξηγεί.

Η δερματολόγος υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν είναι συνετό να αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο ντους. «Τα πιο σύντομα ντους είναι καλύτερα, καθώς το δέρμα «πληρώνει» ακριβά την απόλαυση ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια ντους, ειδικά σε περιοχές με σκληρό νερό. Συστήνω μόλις πέντε λεπτά όταν είναι δυνατόν. Η επανειλημμένη έκθεση σε σκληρό νερό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση στο δέρμα, οδηγώντας σε ξηρότητα και ερεθισμό, μέσω της δυσλειτουργίας του δερματικού φραγμού», λέει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την έρευνα, ωστόσο, οι ενήλικες περνούν συνήθως διπλάσιο χρόνο στο ντους από τη συνιστώμενη διάρκεια, με το 41% να ομολογεί ότι θα καθόταν ακόμη περισσότερο στο ντους εάν το επέτρεπε ο χρόνος.

Αναφορικά με τις συνήθειες καθαρισμού, το 52% πλένεται με περίσσια σαπουνάδα, ενώ το 35% χρησιμοποιεί σφουγγάρια ή πανάκια σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ενδιαφέρον είναι, επιπλέον, ότι ένας στους 10 συμμετέχοντες πλένεται δύο φορές με αφρόλουτρο. Συνολικά, το 85% λατρεύει την αίσθηση απόλυτης καθαριότητας μετά το ντους. «Δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για διπλό καθαρισμό. Πολλοί επιδιώκουν την αίσθηση απόλυτης καθαριότητας, επειδή δίνει την εντύπωση μιας πιο αποτελεσματικής καθαριότητας και μιας καλύτερης προσωπικής υγιεινής, ωστόσο δεν κρίνεται απαραίτητη για την καθαριότητα του δέρματος. Στην πραγματικότητα, μπορεί να αποτελεί σημάδι ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε στεγνώνουν το δέρμα σας», λέει η ειδικός, τονίζοντας ότι η πολλή σαπουνάδα δεν ισοδυναμεί με καθαρότερο δέρμα και ότι η χρήση των χεριών ως μέσου καθαριότητας είναι συχνά πιο αποτελεσματική από τα σφουγγάρια, τα οποία ενδέχεται να φιλοξενούν μικρόβια εάν δεν καθαρίζονται τακτικά.

Η έρευνα αποκάλυψε, επιπλέον, ότι το 56% των ενηλίκων εμφανίζει ξηροδερμία μετά το ντους, με το 35% να είναι απρόθυμο να αναζητήσει λύσεις ενυδάτωσης. Η δρ. Ahmed συμβουλεύει να προσανατολιστείτε προς ένα ενυδατικό πλύσιμο σώματος, ολοκληρώνοντας με κρύο νερό, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη σας και τις ανάγκες σας ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και των μαλλιών σας.

Οι κορυφαίες συμβουλές της δρ. Ahmed για να βελτιώσετε τις συνήθειές σας στο ντους είναι:

Κάντε ντους μία φορά την ημέρα

Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας αντί για σφουγγάρι για να πλυθείτε

Μην παραλείπετε καμία περιοχή από τη διαδικασία καθαριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών, των δαχτύλων και των ποδιών

Μην κάνετε ντους με πολύ ζεστό νερό, αλλά και μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει ένα παγωμένο ντους

Επιλέξτε ενυδατικά αντί για σκληρά προϊόντα, που ξηραίνουν το δέρμα

Δε χρειάζεται να σαπουνίζεστε δύο φορές εάν χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο ενυδατικό προϊόν πλυσίματος

Βεβαιωθείτε ότι ξεπλένετε σωστά προϊόντα, όπως τα σφουγγάρια πλυσίματος

