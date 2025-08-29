Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Σεπτεμβρίου η νέα Eurobank Limited - Εγκρίθηκε η συγχώνευση με Ελληνική

 29.08.2025 - 10:55
Από 1η Σεπτεμβρίου η νέα Eurobank Limited - Εγκρίθηκε η συγχώνευση με Ελληνική

Ολοκληρώθηκε με τη λήψη όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, με τη μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων να γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των δύο οργανισμών, η συγχώνευση σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής για τον τραπεζικό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο του 1997, την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα.

«Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», αναφέρεται.

Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Ltd σε Eurobank Limited, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Όπως αναφέρεται, η νέα επωνυμία εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση.

«Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί έναν ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και για όλους εμάς στον Όμιλο», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λούης.

Σημειώνει ότι η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική.

«Με ενισχυμένη παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες ασφαλείς λύσεις στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας», αναφέρει.

Προσθέτει ότι η νέα Eurobank Ltd δεν είναι απλώς μια αλλαγή επωνυμίας, αλλά η έκφραση ενός κοινού οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρόοδο και ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση.

«Δεν δημιουργούμε μόνο τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά και έναν ισχυρό πυλώνα για την ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο και σε γέφυρα οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής».

Αναφέρει τέλος ότι προτεραιότητα παραμένει η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, των συνεργατών τους και της κοινωνίας.

