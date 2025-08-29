Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι ψηλά στη ατζέντα του κυβερνητικού έργου και θα παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί κατά τη συνεδρίαση. «Στο κέντρο της σημερινής συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που περνάει μέσα από την ανάπτυξη, θα παρουσιάσω τους βασικούς άξονες για το 2026 στη διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας μεταξύ άλλων για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας. Όπως είπε δε, το γεγονός πως δεν πήραν, προς το παρόν, άδεια λειτουργίας όσοι κατέθεσαν αίτηση, δείχνει πόσο αυστηρή είναι η διαδικασία. «Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε 4 μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση και αυτό αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος, κάτι που διαψεύδει πανηγυρικά όσους ανησυχούσαν. Είναι μια νίκη της απλής λογικής , όχι της κυβέρνησης», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες, η Σοφία Ζαχαράκη θα μας κάνει μια επισκόπηση για όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθε παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Βέβαια δεν αρκεί να έχουμε ψηφιακούς πίνακες, αλλά να έχουν και οι καθηγητής εργαλεία για αυτό θα υπάρξουν προγράμματα κατάρτισης», ανέφερε ο πρωθυπουργός αρχικά.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδας είναι: