Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

 29.08.2025 - 11:08
Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

Με την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκίνησε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι ψηλά στη ατζέντα του κυβερνητικού έργου και θα παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί κατά τη συνεδρίαση. «Στο κέντρο της σημερινής συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που περνάει μέσα από την ανάπτυξη, θα παρουσιάσω τους βασικούς άξονες για το 2026 στη διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας μεταξύ άλλων για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας. Όπως είπε δε, το γεγονός πως δεν πήραν, προς το παρόν, άδεια λειτουργίας όσοι κατέθεσαν αίτηση, δείχνει πόσο αυστηρή είναι η διαδικασία. «Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε 4 μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση και αυτό αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος, κάτι που διαψεύδει πανηγυρικά όσους ανησυχούσαν. Είναι μια νίκη της απλής λογικής , όχι της κυβέρνησης», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες, η Σοφία Ζαχαράκη θα μας κάνει μια επισκόπηση για όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθε παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Βέβαια δεν αρκεί να έχουμε ψηφιακούς πίνακες, αλλά να έχουν και οι καθηγητής εργαλεία για αυτό θα υπάρξουν προγράμματα κατάρτισης», ανέφερε ο πρωθυπουργός αρχικά.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδας είναι:

  • Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,
  • Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Στην Κοπεγχάγη για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας των «27» ο Πάλμας - Στο επίκεντρο η στήριξη προς την Ουκρανία
Πού αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι σήμερα - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Αυστηρά μέτρα στα σχολεία: Συναγερμοί, περιπολίες και φύλαξη για αποτροπή διαρρήξεων
Απάτες, κρατήσεις-φάντασμα και βρώμικα δωμάτια - Όταν οι διακοπές γίνονται... εφιάλτης - Απανωτές οι καταγγελίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

 29.08.2025 - 11:06
Επόμενο άρθρο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανυπομονούν να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια - «Το όνειρό τους είναι να κάνουν παιδιά»

 29.08.2025 - 11:21
Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

Live: Συνέχεια στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά – Κοινή συνεδρία τριών Επιτροπών

  •  29.08.2025 - 09:00
Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  29.08.2025 - 11:06
Τροπολογία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία - Τι αναφέρεται για την Κύπρο

Τροπολογία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία - Τι αναφέρεται για την Κύπρο

  •  29.08.2025 - 10:09
Αυστηρά μέτρα στα σχολεία: Συναγερμοί, περιπολίες και φύλαξη για αποτροπή διαρρήξεων

Αυστηρά μέτρα στα σχολεία: Συναγερμοί, περιπολίες και φύλαξη για αποτροπή διαρρήξεων

  •  29.08.2025 - 06:27
Απάτες, κρατήσεις-φάντασμα και βρώμικα δωμάτια - Όταν οι διακοπές γίνονται... εφιάλτης - Απανωτές οι καταγγελίες

Απάτες, κρατήσεις-φάντασμα και βρώμικα δωμάτια - Όταν οι διακοπές γίνονται... εφιάλτης - Απανωτές οι καταγγελίες

  •  29.08.2025 - 06:24
Ένας άγγελος στον ουρανό… ο μικρός Λάμπρος θα γιόρταζε σήμερα τα 14 του χρόνια – «Παραμένεις το φως μας»

Ένας άγγελος στον ουρανό… ο μικρός Λάμπρος θα γιόρταζε σήμερα τα 14 του χρόνια – «Παραμένεις το φως μας»

  •  29.08.2025 - 09:30
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι και προκάλεσε τροχαίο 24χρονος στη Λευκωσία - Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα 21χρονος και πάει Δικαστήριο

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι και προκάλεσε τροχαίο 24χρονος στη Λευκωσία - Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα 21χρονος και πάει Δικαστήριο

  •  29.08.2025 - 08:45
Γεύσεις φτιαγμένες με… ευχή: Οι Αββακούμ επέστρεψαν, έβαλαν ποδιές και φτιάχνουν δάχτυλα και πισιές

Γεύσεις φτιαγμένες με… ευχή: Οι Αββακούμ επέστρεψαν, έβαλαν ποδιές και φτιάχνουν δάχτυλα και πισιές

  •  29.08.2025 - 08:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα