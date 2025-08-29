Ecommbx
Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

 29.08.2025 - 11:44
Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

Την έντονη ανησυχία του για τις φήμες περί προσχώρησης στο ΔΗΚΟ του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συλλογικών οργάνων, εκφράζει με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο ο βουλευτής Λάρνακας, Χρίστος Ορφανίδης.

Ο κ. Ορφανίδης σημειώνει ότι, παρόλο που οι πληροφορίες για συναντήσεις με τον κ. Αποστόλου κυκλοφορούν εδώ και καιρό, ο ίδιος δεν είχε καμία προσωπική ενημέρωση από την ηγεσία. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι οι δικές του προθέσεις για το πολιτικό μέλλον είναι γνωστές εδώ και δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η τρέχουσα αναφορά του δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των υστέρων αντίδραση.

Παράλληλα, ο βουλευτής Λάρνακας κάνει λόγο για καταξιωμένα στελέχη του ΔΗΚΟ, τα οποία έχουν σταθεί στο πλευρό του προέδρου στις δύσκολες περιόδους και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Ορφανίδης καλεί τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να συγκαλέσει άμεσα τα αρμόδια κομματικά όργανα, ώστε να υπάρξει συλλογική συζήτηση και αποφάσεις για το θέμα.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Χρίστου Ορφανίδη:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Live - Βουλή: Περί αποτσίγαρων ο λόγος - Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον συντονισμό των Υπηρεσιών

Live - Βουλή: Περί αποτσίγαρων ο λόγος - Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον συντονισμό των Υπηρεσιών

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

