Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

Ο κ. Ορφανίδης σημειώνει ότι, παρόλο που οι πληροφορίες για συναντήσεις με τον κ. Αποστόλου κυκλοφορούν εδώ και καιρό, ο ίδιος δεν είχε καμία προσωπική ενημέρωση από την ηγεσία. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι οι δικές του προθέσεις για το πολιτικό μέλλον είναι γνωστές εδώ και δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η τρέχουσα αναφορά του δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των υστέρων αντίδραση.

Παράλληλα, ο βουλευτής Λάρνακας κάνει λόγο για καταξιωμένα στελέχη του ΔΗΚΟ, τα οποία έχουν σταθεί στο πλευρό του προέδρου στις δύσκολες περιόδους και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο κ. Ορφανίδης καλεί τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να συγκαλέσει άμεσα τα αρμόδια κομματικά όργανα, ώστε να υπάρξει συλλογική συζήτηση και αποφάσεις για το θέμα.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Χρίστου Ορφανίδη: