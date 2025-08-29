Ecommbx
Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 80χρονου που «ξεψύχησε» στην άσφαλτο - Όσα κατέδειξε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 80χρονου που «ξεψύχησε» στην άσφαλτο - Όσα κατέδειξε

 29.08.2025 - 11:47
Σε πολυτραυματισμό οφείλεται ο θάνατος του Αναστάσιου Μιχαηλά, 80 ετών, από την Αραδίππου ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Καλού Χωριού. 

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας σήμερα διενεργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον Ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 80χρονου. «Η νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος του προήλθε από πολυτραυματισμό, ως είναι κατά τροχαίο ατύχημα», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ότι η θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 11.10 το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στον αυτοκινητόδρομο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, πλησίον της εξόδου που οδηγεί στη λεωφόρο Ελλάδας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της Τροχαίας Λάρνακας φαίνεται ότι ο 80χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο με εξ αντιθέτου φορά, εντός του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται αυτό να συγκρουστεί μετωπικά με όχημα ταξί που οδηγούσε 55χρονος.

Από τη σύγκρουση η οποία ήταν σφοδρή, ο 80χρονος εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Ο οδηγός του ταξί φέρει κατάγματα και κρατήθηκε στο Νοσοκομείο για νοσηλεία ενώ υποβλήθηκε από την Αστυνομία σε προκαταρκτική εξέταση αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

