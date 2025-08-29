Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο - Στο σημείο πυροτεχνουργοί

 29.08.2025 - 12:08
Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο - Στο σημείο πυροτεχνουργοί

 29.08.2025 - 12:08

Σοβαρή είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάσταση της υγείας των τριών προσώπων που τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο παραλαβής παλαιών μετάλλων στην Αραδίππου.

Σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης ανέφερε ότι «γύρω στις 09.30 σημειώθηκε έκρηξη σε σημείο παραλαβής παλαιών μετάλλων στην Αραδίππου».

«Από την έκρηξη φαίνεται ότι τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα τα οποία διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και εξετάζονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σοβαρή και είχαν τις αισθήσεις τους», πρόσθεσε ο κ. Σωτηριάδης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Πρόσθεσε ότι «η σκηνή έχει αποκοπεί από ασφαλές σημείο ούτως ώστε να γίνει έρευνα από τους πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας που βρίσκονται εδώ και πυροτεχνουργό της Εθνικής Φρουράς. Στη σκηνή βρίσκονται επίσης μέλη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σωτηριάδης είπε πως «η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της έκρηξης, που βρίσκεται στη σκηνή».

«Είμαστε όμως σε επικοινωνία με την Εθνική Φρουρά, όμως αυτή τη στιγμή τον έλεγχο έχει η Αστυνομία» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης σήμερα το πρωί, πολίτης ηλικίας 52 ετών, μετέβη στον χώρο με διπλοκάμπινο όχημα για να παραδώσει παλαιά μέταλλα.

Κατά την εκφόρτωση των μετάλλων, σημειώθηκε έκρηξη, τραυματίζοντας τον ίδιο, έναν υπάλληλο της επιχείρησης και ακόμη έναν πολίτη που βρισκόταν στο σημείο για τον ίδιο λόγο.

Τελευταία ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει ότι ο 39χρονος αλλοδαπός και ο 52χρονος Ελληνοκύπριος θα υποβληθούν σε εξετάσεις και δεν φαίνεται να φέρουν σοβαρά τραύματα. Ο 42χρονος ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

