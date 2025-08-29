Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο νέος προορισμός που συζητιέται στην πρωτεύουσα - Ένα μυστικό μπαρ σε κήπο - Δείτε φωτογραφίες

 29.08.2025 - 12:11
Πίσω από τα στενά της Παλιάς Λευκωσίας, εκεί που η πόλη κρύβει την πιο αυθεντική της ψυχή, έχει φυτρώσει μια απρόσμενη όαση.

Το Hani Garden Bar είναι το νέο σημείο που συζητιέται στην πρωτεύουσα – ένας κήπος που μοιάζει να ξεπήδησε από άλλη εποχή, φτιαγμένος για να σε κάνει να ξεχάσεις για λίγο ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της πόλης.

Εκεί όπου κάποτε υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο γεμάτο μπάζα, σήμερα κυριαρχεί το πράσινο, η μυρωδιά των λουλουδιών και η αίσθηση μιας φιλόξενης αυλής. Η έμπνευση για το όνομα δεν είναι τυχαία: το Hani κρατά μνήμες από το παλιό χάνι που λειτουργούσε στο ίδιο σημείο έναν αιώνα πριν, συνεχίζοντας τη δική του μικρή ιστορία φιλοξενίας.

Στον κήπο μπορείς να απολαύσεις από νωρίς τον καφέ σου ή να χαλαρώσεις με ένα cocktail κάτω από τα φώτα που κρέμονται ανάμεσα στα δέντρα. Σνακ όπως παραδοσιακές κοτόπιτες και χορτόπιτες, γλυκά που θυμίζουν σπιτικό τραπέζι, αλλά και ολόκληρα γεύματα από την κουζίνα του Αγίου Γεωργίου συνθέτουν την πιο γευστική πλευρά του χώρου. Τις βραδιές με live μουσική, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο μαγική, ενώ ο χώρος φιλοξενεί και ιδιωτικές εκδηλώσεις για όσους θέλουν κάτι ξεχωριστό.

Το Hani Garden Bar δεν είναι απλά ένα νέο στέκι· είναι μια πρόσκληση να επιστρέψεις στο κέντρο, να ανακαλύψεις ξανά την παλιά πόλη και να ζήσεις τη Λευκωσία αλλιώς.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: CheckInCyprus

Live - Βουλή: Περί αποτσίγαρων ο λόγος - Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον συντονισμό των Υπηρεσιών

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

