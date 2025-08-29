Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπ. Παιδείας: Μείωση ύλης και εξορθολογισμός αναλυτικών προγραμμάτων τη νέα σχολική χρονιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Παιδείας: Μείωση ύλης και εξορθολογισμός αναλυτικών προγραμμάτων τη νέα σχολική χρονιά

 29.08.2025 - 16:03
Υπ. Παιδείας: Μείωση ύλης και εξορθολογισμός αναλυτικών προγραμμάτων τη νέα σχολική χρονιά

Η περαιτέρω μείωση της ύλης, ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η προαγωγή δεξιοτήτων είναι μεταξύ των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, σύμφωνα με την παρουσίαση στην οποία προέβη την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Δράσεις και στοχεύσεις

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Υπουργού, στις δράσεις και στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται η στροφή στις δεξιότητες (union of skills), η εισδοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα (με έμφαση στα θέματα του Καταλόγου Διοριστέων), η πιλοτική εφαρμογή του κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία με υψηλό βαθμό παραβατικότητας, το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση και η έμφαση στο ασφαλές σχολείο.

Ακόμη, στην παρουσίασή της η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι στις δράσεις και στοχεύσεις του Υπουργείου περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες, η εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, η έμφαση στην ψυχική υγεία και ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η ετοιμασία και εφαρμογή πολιτικής για τα χαρισματικά παιδιά, καθώς και η αναβάθμιση του Αθλητικού και του Μουσικού Σχολείου και των Σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Πολιτικές/δράσεις που θα υλοποιηθούν

Εν συνεχεία, αναφερόμενη στις πολιτικές και δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2025-26, η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε, στην παρουσιασή της, πως δρομολογούνται η περαιτέρω μείωση της ύλης, η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η προαγωγή δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία) καθώς και η έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι θα επανέλθει ο θεσμός της Εβδομάδας Εργασίας στη Β΄ Λυκείου, θα αυξηθούν οι σχολικές μονάδες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ από 55 σε 56 Δημόσια Νηπιαγωγεία και από 91 σε 98 Δημοτικά Σχολεία, στη βάση αναθεωρημένων κριτηρίων επιλογής. Παράλληλα, είπε ότι θα αυξηθούν από 62 σε 80 τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού στη ΔΕ. Ακόμη, είπε ότι θα επανενταχθεί η Αγωγή του Πολίτη και θα βελτιωθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Στόχος μας είναι το σύγχρονο, συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό σχολείο, υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League
Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους
Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει
Ιδού ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προειδοποιούν με απεργιακά μέτρα οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων - Ποιος ο λόγος

 29.08.2025 - 16:01
Επόμενο άρθρο

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα καλλυντικά στην ευρωπαϊκή αγορά - Από αρώματα μέχρι κερί για τα μαλλιά - Δείτε φωτογραφίες

 29.08.2025 - 16:26
Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τους αρμόδιους Υπουργούς να καλούνται ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις και να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα των βουλευτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

  •  29.08.2025 - 15:31
Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.08.2025 - 15:10
Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

  •  29.08.2025 - 11:44
Υπόθεση Γιαννάκη: Πότε θα ανακοινωθεί η ποινή στον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού - Ζήτησε ελαφρύνσεις η υπεράσπιση

Υπόθεση Γιαννάκη: Πότε θα ανακοινωθεί η ποινή στον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού - Ζήτησε ελαφρύνσεις η υπεράσπιση

  •  29.08.2025 - 13:57
Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 80χρονου που «ξεψύχησε» στην άσφαλτο - Όσα κατέδειξε

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 80χρονου που «ξεψύχησε» στην άσφαλτο - Όσα κατέδειξε

  •  29.08.2025 - 11:47
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

  •  29.08.2025 - 12:19
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

  •  29.08.2025 - 14:56
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

  •  29.08.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα