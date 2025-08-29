Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποιούν με απεργιακά μέτρα οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων - Ποιος ο λόγος

 29.08.2025 - 16:01
Προειδοποιούν με απεργιακά μέτρα οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων - Ποιος ο λόγος

«Σοβαρές παρενέργειες» στην εργασιακή ομαλότητα και σταθερότητα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, λένε οι Συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ότι προκαλούν οι «λανθασμένες και μονομερείς ρυθμίσεις» που εφαρμόζονται στον κλάδο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια εργοδότησης αλλοδαπών. Για το θέμα απέστειλαν επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, και προειδοποιούν με απεργιακά μέτρα αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση για «αποκατάσταση της νομιμότητας».

Σε κοινή ανακοίνωση τους, οι Συντεχνίες υπενθυμίζουν πως οι ρυθμίσεις «που έχουν γίνει μονομερώς» σχετικά με την Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της απεργοσπασίας, έχουν οδηγήσει στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Στην επιστολή τους ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ αναφέρουν πως οι παραβιάσεις των κριτηρίων εργοδότησης Ξένων Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες σε Όμιλο Ξενοδοχειακών μονάδων «αποθρασύνει Ξενοδόχους από το να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας».

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή οι δύο συντεχνίες ζητούν μεταξύ άλλων από το Υπουργείο Εργασίας να ενεργοποιήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκλησης ή αναστολής των αδειών εργοδότησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, να διασφαλίσει την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης και την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ντόπιων και κοινοτικών εργαζομένων και να επισπεύσει τη διαδικασία μεσολάβησης της εργατικής διαφοράς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Οι δυο συντεχνίες στην επιστολή ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση της νομιμότητας, το συνδικαλιστικό κίνημα δηλώνει πανέτοιμο για λήψη απεργιακών μέτρων για θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τους αρμόδιους Υπουργούς να καλούνται ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις και να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα των βουλευτών.

