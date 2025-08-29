Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από τα γυμναστήρια στα πρατήρια – Συλλήψεις για μπαράζ διαρρήξεων

 29.08.2025 - 19:09
Από τα γυμναστήρια στα πρατήρια – Συλλήψεις για μπαράζ διαρρήξεων

Στη σύλληψη δύο προσώπων, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκαν σε Λεμεσό και Λευκωσία. Τις υποθέσεις διερευνούν τα Κλιμάκια Διαρρήξεων, των ΤΑΕ Λεμεσού και ΤΑΕ Λευκωσίας.

Στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης τεσσάρων υποθέσεων διάρρηξης, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν λίγο μετά τις 10.00 το πρωί της Παρασκευής, στη σύλληψη άντρα ηλικίας 27 ετών, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ακολούθως της σύλληψης του, ο 27χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας εφτά (7) ημερών, για σκοπούς διερεύνησης των τεσσάρων υποθέσεων.

Πρόκειται για υποθέσεις διάρρηξης αποθήκης εταιρείας εμπορίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων, διάρρηξης ταχυφαγείου, διάρρηξης πρατηρίου καυσίμων και διάρρηξης γυμναστηρίου. Η διάρρηξη της αποθήκης διαπράχθηκε στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου, 2024 και 08 Ιανουαρίου, 2025, ενώ οι διαρρήξεις στο ταχυφαγείο, στο πρατήριο και στο γυμναστήριο, διαπράχθηκαν στις 25, στις 26, και στις 28 Αυγούστου, αντίστοιχα.

Από την αποθήκη κλάπηκε αριθμός μηχανημάτων, και ποσότητα μηχανέλαιου, από το ταχυφαγείο κλάπηκε ένα κουτί εισφορών φιλανθρωπικού ιδρύματος, που περιείχε χρήματα, ενώ από το πρατήριο κλάπηκαν κουτιά μηχανέλαιου και καθαρισμού οχημάτων, καθώς και χρήματα από τον κερματοδέκτη εξωτερικής μηχανής νερού. Από το γυμναστήριο δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία.

Στη Λευκωσία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης γραφείων εργοληπτικής εταιρείας, από όπου κλάπηκαν τρεις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησαν στη σύλληψη άντρα ηλικίας 29 ετών, μετά τον εντοπισμό μέρους της κλοπιμαίας περιουσίας, στην κατοχή του.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΤΑΕ διενήργησαν έρευνα στην κατοικία του 29χρονου, γύρω στις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής. Στην κατοικία εντόπισαν τον ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε κλαπεί και προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου για αυτόφωρο αδίκημα. Ανακρινόμενος ο 29χρονος παραδέχθηκε τη διάπραξη της διάρρηξης και της κλοπής.

