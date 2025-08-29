Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚύπρος προς ΟΗΕ: Κατασκευή ανύπαρκτου θαλάσσιου ορίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος προς ΟΗΕ: Κατασκευή ανύπαρκτου θαλάσσιου ορίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο

 29.08.2025 - 20:27
Κύπρος προς ΟΗΕ: Κατασκευή ανύπαρκτου θαλάσσιου ορίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το τουρκολυβικό μνημόνιο αποτελεί κατασκευή ενός ανύπαρκτου θαλάσσιου ορίου που εσκεμμένα αγνοεί την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών της περιοχής, τονίζει η Κυπριακή Δημοκρατία με ρηματική διακοίνωσή της προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η ρηματική διακοίνωση το κείμενο της οποίας παρουσιάζει η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στάλθηκε στις 18 Αυγούστου 2025 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ και αποτελεί απάντηση στις ρηματικές διακοινώσεις ημερομηνίας 27 Μαΐου 2025 και 20 Ιουνίου 2025 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης προς τα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενες προς τον Γενικό Γραμματέα (A/79/916 και A/79/960, αντιστοίχως).

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, υπογραμμίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως «το αποκαλούμενο «Μνημόνιο Συναντίληψης» για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Κράτους της Λιβύης, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019, το οποίο ισχυρίζεται ότι οριοθετεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη/υφαλοκρηπίδα μεταξύ των ακτών τους, δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που διέπουν τη σύναψη συνθηκών, καθώς και με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

 

Τι αναφέρει η ρηματική διακοίνωση της Κύπρου

Ως εκ τούτου, αναφέρεται στη ρηματική διακοίνωση της Κύπρου, «το εν λόγω Μνημόνιο δεν παράγει οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες για τρίτα μέρη, ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κράτους σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένων των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, βάσει του διεθνούς δικαίου (επιστολές του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα Ηνωμένα Έθνη ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020, 24 Απριλίου 2020 και 20 Ιουλίου 2020, απευθυνόμενες στον Γενικό Γραμματέα, A/74/660, A/74/824 και A/74/962, αντιστοίχως)».

Επιπλέον, κατά τις πληροφορίες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τονίζει και τα εξής: «Το Μνημόνιο αυτό προβάλλει δήθεν οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνης μεταξύ δύο κρατών τα οποία δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, κατασκευάζοντας έτσι ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο όριο μεταξύ τους, ενώ εσκεμμένα αγνοεί την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Υπογραμμίζεται ότι το άρθρο 121 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας – το οποίο αποτυπώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο και, ως εκ τούτου, είναι επίσης δεσμευτικό για κράτη που δεν είναι μέρη της Σύμβασης – προβλέπει ρητά το δικαίωμα των νησιών σε χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η γραμμή κλεισίματος στον Κόλπο της Σύρτης, καθώς και η συναφής χάραξη ευθειών γραμμών βάσης, δεν συνάδουν με τους σχετικούς κανόνες του εθιμικού διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση, και ως εκ τούτου δεν παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες.

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία «υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών πρέπει να συνάπτονται μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, με καλή πίστη και σύμφωνα με τις καλά εδραιωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως αυτές κωδικοποιούνται στη Σύμβαση και καθοδηγούνται από τη διεθνή νομολογία».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League
Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους
Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει
Ιδού ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από τα γυμναστήρια στα πρατήρια – Συλλήψεις για μπαράζ διαρρήξεων

 29.08.2025 - 19:09
Επόμενο άρθρο

OHΕ: Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

 29.08.2025 - 19:42
ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

Τέσσερις ώρες κράτησε η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

  •  29.08.2025 - 20:21
OHΕ: Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

OHΕ: Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

  •  29.08.2025 - 19:42
Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

  •  29.08.2025 - 15:31
Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

  •  29.08.2025 - 18:19
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

  •  29.08.2025 - 18:44
Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.08.2025 - 15:10
Eρχονται οι «έξυπνοι μετρητές» – Από 1η Σεπτεμβρίου η ΑΗΚ ξεκινά νέες εγκαταστάσεις παγκύπρια

Eρχονται οι «έξυπνοι μετρητές» – Από 1η Σεπτεμβρίου η ΑΗΚ ξεκινά νέες εγκαταστάσεις παγκύπρια

  •  29.08.2025 - 20:47
Πρόταση γάμου για Κύπρια ηθοποιό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

Πρόταση γάμου για Κύπρια ηθοποιό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.08.2025 - 19:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα