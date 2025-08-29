«Πώς μπορεί να μην νιώθει θυμό;» – Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του ΠτΔ στη Μαρία Αριστοτέλους

Ecommbx
 29.08.2025 - 20:06
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη σήμερα το απόγευμα στην κηδεία της πρωταθλήτριας Μαρίας Αριστοτέλους, η οποία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Γέρι.

Σε σύντομο επικήδειο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε, μεταξύ άλλων, «Θα ήθελα σήμερα να αποχαιρετήσω τη Μαρία, επικαλούμενος τη συζήτησή μας σε εκείνα τα τρία χιλιόμετρα στην τελευταία Πορεία Χριστοδούλας που περπατήσαμε μαζί. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, μιλούσε για την περιπέτεια με τις χημειοθεραπείες, αλλά και για τον αθλητισμό».

Και προσέθεσε: «Φεύγοντας από αυτήν την εκδήλωση, διερωτήθηκα πώς μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία, μια αθλήτρια στο απόγειο της καριέρας της να μην νιώθει θυμό, περνώντας αυτήν την τεράστια πρόκληση.  Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος μέσα σε μισή ώρα διαδρομής, ήταν από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου που ήταν τόσο θετικός και χαρούμενος, μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία που περνούσε. Και σίγουρα αυτό ήταν αποτέλεσμα του χαρακτήρα της, των φίλων και της οικογένειάς της, και του Ανδρέα που ήταν συνεχώς δίπλα της.  Καλό ταξίδι στο φως Μαρία.»

Τέσσερις ώρες κράτησε η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

