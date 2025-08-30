Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

 30.08.2025 - 07:56
Ποια είναι η «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» σύμφωνα με το National Geographic

 30.08.2025 - 07:56

ε πρόσφατο άρθρο του National Geographic, το Ναύπλιο χαρακτηρίζεται ως «η πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας», προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία γεμάτη γοητεία και ιστορία. Σύμφωνα με τη Rosa Castillo, η πόλη «είναι γεμάτη στενά δρομάκια, πολύχρωμα ιστορικά σπίτια και παλιές οθωμανικές κρήνες».

την καρδιά του Ναυπλίου βρίσκεται η Πλατεία Συντάγματος, ένα σημείο γεμάτο ζωή όπου τα υπαίθρια καφέ σας καλούν να καθίσετε και να απολαύσετε την ατμόσφαιρα. Σε κοντινές γειτονιές, οι ντόπιοι τεχνίτες και αργυροχόοι διατηρούν παραδοσιακές οικογενειακές τέχνες. Περιπλανηθείτε στην Παλιά Πόλη και ανακαλύψτε τα όμορφα νεοκλασικά κτίρια και τις ζωντανές πλατείες. Επισκεφτείτε το κεντρικό πάρκο, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του εμβληματικού Έλληνα στρατηγού που συνέβαλε καθοριστικά στον αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας.

Το National Geographic προτείνει στους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν την πόλη με έναν αργό, απολαυστικό ρυθμό. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που προτείνει είναι το περπάτημα στην Παλιά Πόλη, η επίσκεψη στο Παλαμήδι, η βόλτα στο Μπούρτζι με το ενετικό φρούριο στη θάλασσα και φυσικά, η βουτιά στην παραλία Αρβανιτιά. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ειδυλλιακό τοπίο που καλεί τον επισκέπτη να χαλαρώσει και να απολαύσει κάθε στιγμή, επισημαίνοντας τη μοναδικότητα του Ναυπλίου ως προορισμού για όσους αναζητούν την ομορφιά, την ιστορία και τη γαλήνη.

Πηγή: protothema.gr



 

 

 

